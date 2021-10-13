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    國慶焰火爆紅 高流「開箱」個唱盧廣仲門票週五開賣

    高雄流行音樂中心於國慶焰火期間，聚集超過7萬6千人。（記者黃旭磊攝）

    高雄流行音樂中心於國慶焰火期間，聚集超過7萬6千人。（記者黃旭磊攝）

    2021/10/13 18:27

    〔記者黃旭磊／高雄報導〕今年國慶焰火於高雄港施放各界好評，其中，高雄流行音樂中心聚集最多人潮，知名度爆增，中心趁勢推出海音館首次個人演唱會，由盧廣仲於11月20日打響第一炮，入場券本週五（15日）開賣。

    高雄市警局統計，國慶日晚間10處目測人數，以高流中心超過7萬6千人最多，中心趁勢推出「真愛・LU」個唱會，盧廣仲以高流建築意象、開幕視覺為背景，邀粉絲一起為高流「開箱」，入場券週五中午起現場、線上票券同步開賣，相關資訊可上網站查詢。

    高流中心執行長李欣芸說，除了開館首次個唱，「高流系：超營養學分 - 來自島嶼的多元聲音」講座將於11月9至30日舉行，邀請7名重磅講師於駁二LIVE WAREHOUSE呈現本土多元聲音。

    11月9日（二）率先由今年32屆金曲獎「最佳作曲人獎」HUSH、「最佳作詞人獎」葛大為及「最佳專輯製作人獎」陳建騏，分享從生命中創作動人金曲過程，16日（二）將邀請到音樂多聲道金曲得主黃子軒及昊恩，分享用音樂自我返鄉旅程。

    李欣芸說，26（五）邀請國家電影及視聽文化中心首任董事長藍祖蔚，以配樂大師史擷詠為楔子，帶領觀眾搭上時光機，30日（二）由焦元溥深入淺出解析古典音樂。

    「真愛・LU」個唱入場券週五起開賣。（高流中心提供）

    「真愛・LU」個唱入場券週五起開賣。（高流中心提供）

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