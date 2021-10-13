高雄茄萣、永安濕地候鳥季登場 東方澤鵟現蹤

東方澤鵟翱翔茄萣濕地。（王俊仁提供）

2021/10/13 11:36

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄候鳥季登場，茄萣濕地繼9月份出現紫鷺、池鷺及彩䴉等珍稀候鳥，東方澤鵟也於雙十連假來報到，賞鳥人潮絡繹不絕，出現「大砲排排站」的畫面；此外，永安濕地近期的過境鳥類也陸續抵達。

時序進入秋天，高雄候鳥季展開，稀有鳥種紛紛報到，茄萣濕地首先揪團報到的是5隻來自西伯利亞的紫鷺，還有罕見的池鷺、彩䴉也都陸續在濕地現蹤。

雙十連假首日，茄萣濕地出現第1隻報到的東方澤鵟（又名澤鵟、白腹鷂），是濕地每年必現的秋過境猛禽，喜歡低空飛行捕食小鳥、老鼠等小動物。

高雄市養工處指出，有鑑於去年東方澤鵟在茄萣濕地「玩耍」整整3個月，這次吸引不少鳥友架起「大砲」，搶拍精彩鏡頭，驚喜的是，雙十連假期間，茄萣濕地一口氣出現3隻東方澤鵟，賞鳥人士拍到欲罷不能。

工務局長蘇志勳表示，除了茄萣濕地，永安濕地近期過境鳥類也陸續抵達，明星物種黑面琵鷺於上月27日現蹤，黑腹燕鷗、紅胸濱鷸、太平洋金斑鴴、彎嘴濱鷸、黑腹濱鷸、長趾濱鷸、小環頸鴴、小青足鷸、青足鷸等也在此棲息。

養工處呼籲，欣賞這些美麗的過境嬌客時，請保持適當距離，秉持「不驚嚇、不引誘、不破壞、不捕捉、不追逐」原則。

東方澤鵟於雙十連假現蹤茄萣濕地，出現「大砲排排站」的畫面。（茄萣區觀光發展協會提供）

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