為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　高雄市

    高雄茄萣、永安濕地候鳥季登場 東方澤鵟現蹤

    東方澤鵟翱翔茄萣濕地。（王俊仁提供）

    東方澤鵟翱翔茄萣濕地。（王俊仁提供）

    2021/10/13 11:36

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄候鳥季登場，茄萣濕地繼9月份出現紫鷺、池鷺及彩䴉等珍稀候鳥，東方澤鵟也於雙十連假來報到，賞鳥人潮絡繹不絕，出現「大砲排排站」的畫面；此外，永安濕地近期的過境鳥類也陸續抵達。

    時序進入秋天，高雄候鳥季展開，稀有鳥種紛紛報到，茄萣濕地首先揪團報到的是5隻來自西伯利亞的紫鷺，還有罕見的池鷺、彩䴉也都陸續在濕地現蹤。

    雙十連假首日，茄萣濕地出現第1隻報到的東方澤鵟（又名澤鵟、白腹鷂），是濕地每年必現的秋過境猛禽，喜歡低空飛行捕食小鳥、老鼠等小動物。

    高雄市養工處指出，有鑑於去年東方澤鵟在茄萣濕地「玩耍」整整3個月，這次吸引不少鳥友架起「大砲」，搶拍精彩鏡頭，驚喜的是，雙十連假期間，茄萣濕地一口氣出現3隻東方澤鵟，賞鳥人士拍到欲罷不能。

    工務局長蘇志勳表示，除了茄萣濕地，永安濕地近期過境鳥類也陸續抵達，明星物種黑面琵鷺於上月27日現蹤，黑腹燕鷗、紅胸濱鷸、太平洋金斑鴴、彎嘴濱鷸、黑腹濱鷸、長趾濱鷸、小環頸鴴、小青足鷸、青足鷸等也在此棲息。

    養工處呼籲，欣賞這些美麗的過境嬌客時，請保持適當距離，秉持「不驚嚇、不引誘、不破壞、不捕捉、不追逐」原則。

    東方澤鵟於雙十連假現蹤茄萣濕地，出現「大砲排排站」的畫面。（茄萣區觀光發展協會提供）

    東方澤鵟於雙十連假現蹤茄萣濕地，出現「大砲排排站」的畫面。（茄萣區觀光發展協會提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    鸕鷀先頭部隊來了 賞鳥民眾好興奮
    2016/10/14 14:47

    鸕鷀先頭部隊來了 賞鳥民眾好興奮
    冷氣團南下 候鳥也來了
    2015/12/14 17:39

    冷氣團南下 候鳥也來了

    清淨機節能新規範 輕鬆選購省電機種
    茄萣濕地候鳥季 熱鬧開鑼
    2015/11/22 16:11

    茄萣濕地候鳥季 熱鬧開鑼

    治療營養雙管齊下 點燃癌友新希望
    高雄市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播