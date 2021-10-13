酒店紅牌疫情0收入 火山孝子捧399萬「救急」拿不回告詐欺

陳姓男子捧399萬救急舞廳紅牌，事後提告詐欺罪又無法證明自己被騙。示意圖，非新聞中人物。（資料照）

2021/10/13 11:21

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄某知名舞廳的紅牌黃姓女子，過去每月收入高達6位數，但受到武漢肺炎疫情影響，收入銳減，連帶造成她經營的彩券行也陷入危機，陳姓男子得知黃女情況，把房子拿去抵押辦貸款，還向老闆借款，籌了399萬給黃女，豈料「財去人不樂」，陳男提告詐欺，但檢方認為黃女並無使用詐術騙取金錢，偵結處分不起訴。

去年初，高雄某舞廳爆發武漢肺炎疫情，導致舞廳被迫歇業，原本在舞廳上班的黃姓女子，收入大幅銳減，她「斜槓」經營的彩券行也受疫情影響，面臨關店危機；陳姓男子因常去舞廳消費與黃女相識，得知黃女情況後，把自己的房子拿去銀行抵押借了300萬元，再跟老闆借錢並拿出積蓄，籌了399萬元交給黃女救急解危。

陳男指控，他向黃女催討這筆款項，但黃女只陸續還了他5萬元，其餘的欠款都裝傻不理，他自認被騙錢，於是提告詐欺；高雄地檢偵辦時，黃女否認向陳男借錢，只說自己在舞廳上班，陳男點她坐檯時，她只提供倒茶水、喝酒、跳舞等服務，陳多次要求跟她發生進一步的關係，但她一直不答應，於是陳男逼她還點檯費6萬元，她不想跟陳男有太多糾結，才會每月還他1萬元，陸續還了5萬元。

檢方根據陳男提供的銀行資料，確認陳男用房屋向銀行貸款了300萬元後，有把錢存到黃女名下帳戶，但因陳男和黃女之間並無借據或擔保品，無法證明兩人有借貸關係；即使陳男有借黃女300多萬，黃女也沒有欺暪自己彩券行經營不善急需用錢的事實，因此難以認定黃女有用詐術騙錢，因此認定罪證不足，處分黃女不起訴。

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