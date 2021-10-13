12生肖海洋驛站「好酷」 釣出同好相揪「環島」

網友形容12生肖海洋驛站「好酷」。（取自國海院粉專）

2021/10/13 10:41

〔記者洪定宏／高雄報導〕海巡署建置的12處海洋驛站，分布在新北市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、屏東縣、高雄市、嘉義縣、台中市、苗栗縣等9個縣市，驛站暱稱以魚類命名，從東北角往東部順時針方向，剛好是12生肖。網友留言說：「好酷！太巧合，太爆笑了吧！」更釣出海洋同好者相揪：「可以開始策劃下一次的環島了！」

國家海洋研究院臉書粉專PO文介紹，12處海洋驛站參考台灣海洋周邊海洋生物及地方特色取名，從福龍海洋驛站的太平洋「鼠」鯊開始，依序為爪哇「牛」鼻鱝、小「虎」鯨、黑邊海「兔」、錦繡「龍」蝦、黑唇青斑海「蛇」、海「馬」豆丁、金帶擬「羊」魚、蝦「猴」、「雞」冠尉魚、石「狗」公、白海「豚」（豬），都是網路查得到的魚類。

國海院表示，福龍太平洋鼠鯊海洋驛站包括「福隆分站」和「龍門分站」，二站對望串連。「福隆分站」以推廣海洋教育、鼠鯊生態保育為主題，國海院在此展示海洋觀測先端科技資訊；「龍門分站」 以推廣水域活動、水域安全、雙溪河口文化、漁業活動為主。

漢本爪哇牛鼻鱝海洋驛站是海巡署與台泥公司合作的海洋教育新據點，位於宜蘭最南端海域「漢本海灘」，融合海洋與原住民部落特色，被譽為「最美海洋驛站」。國海院在此展示達悟族拼板舟等比例縮放模型，作為海洋教育推廣教材。

網友同好相揪「環島」遊12生肖海洋驛站。（取自國海院粉專）

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