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    農遊券25日起跑 高市攜手農會、農村搶攻商機

    大樹休閒農業區結合在地牧場推出農遊券1日行程，親子可於牧場餵小羊、擠羊乳、吃羊乳冰棒。（記者陳文嬋攝）

    大樹休閒農業區結合在地牧場推出農遊券1日行程，親子可於牧場餵小羊、擠羊乳、吃羊乳冰棒。（記者陳文嬋攝）

    2021/10/13 00:15

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕農委會發行「農遊券」將於本月25日起跑，高市農業局攜手農會、農村社區搶攻，搭配最夯「高雄一日農夫」體驗，美濃農會推出持農遊券消費滿888元，加送拔蘿蔔或採毛豆等，大樹休閒農業區推出農遊券1日行程，採鳳梨、餵小羊、DIY鳳梨酥全包，滿足民眾吃喝玩樂。

    農委會去年發行500萬張面額250元農遊券，高市收到36.8萬張農遊券，帶動在地農業消費成長3.7億元，今年面額提高到888元，但張數變少、中獎機率變小，農遊券還沒上路，高雄農村期待政府加碼。

    市府農業局攜手農會、農村社區，推出超值農遊行程，其中美濃農會推出持農遊劵到美濃超市消費滿888元，加碼送1家4口當美濃白玉蘿蔔或毛豆股東，產季預估11月下旬到12月下旬，可以到美濃區拔蘿蔔或採毛豆。

    大樹休閒農業區則結合在地產業，發展農村旅遊受歡迎，搶搭農遊券熱潮，推出1日遊888元超值套餐行程，親子牧場餵小羊、擠羊乳、吃羊乳冰棒等，中午享用社區鳳梨風味餐，還能採芭樂或鳳梨、DIY鳳梨酥或鳳梨蔭醬，加碼伴手禮鳳梨果乾。

    大樹休閒農業區理事長謝坤淞表示，「高雄一日農夫」體驗活動，帶動社區自給自足，近來疫情舒緩、管制放寬，遊客已陸續回流，農遊券還沒上路，預約遊程已排到12月中旬。

    農業局長張清榮表示，市府近期將推出農遊劵加碼方案，一定會讓民眾爽遊高雄農村；謝坤淞建議政府要想辦法把人潮帶到農村，是促進農村經濟最好的方法。

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