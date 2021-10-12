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    首頁　>　高雄市

    高屏溪原水濁度飆高！ 水公司動用伏流水解危

    高屏溪濁度飆高36000NTU，水公司以伏流水穩定供水。（記者陳文嬋攝）

    高屏溪濁度飆高36000NTU，水公司以伏流水穩定供水。（記者陳文嬋攝）

    2021/10/12 21:32

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市今受圓規颱風外圍環流影響，高雄桃源山區下豪雨，連帶荖濃溪濁度飆高破萬NTU，造成六龜區1700戶停水到明天，下游高屏溪攔河堰原水濁度也飆高達36000NTU，水公司動用伏流水、地下水，並持續調配供水，穩定高雄市區供水。

    根據市府水利局資料，高市今最大24小時累積雨量是桃源區218.5毫米，達到豪雨等級，其次為茂林區123.5毫米，達到大雨等級，六龜區寶來二號橋一度達水位二級警戒。

    山區豪雨造成荖濃溪濁度飆高破萬NTU，六龜淨水場屬於獨立系統，難以負荷無法處理，造成六龜區1700戶停水，水公司緊急調派水車、設加水站因應，預計停水到明天上午11時。

    值得一提的是，下游高屏溪是大高雄地區主要民生用水來源，今天高屏溪攔河堰連帶原水濁度飆高達36000NTU，水公司將高屏溪原水使用量調降為60萬噸，動用伏流水、地下水共48萬噸，化解民生用水面臨高濁度的危機。

    由於山區仍持續降雨，水公司持續監測高屏溪與荖濃溪濁度，高屏溪持續調配供水，穩定高雄市區供水，荖濃溪將待明天濁度下降至1000NTU，儘速恢復六龜區供水。

    高雄山區今受颱風外圍環流影響下豪雨，六龜區寶來二號橋荖濃溪濁度飆高。（讀者提供）

    高雄山區今受颱風外圍環流影響下豪雨，六龜區寶來二號橋荖濃溪濁度飆高。（讀者提供）

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