車主都認不出！機車失竊被大改裝 警5小時攔車逮人送辦

陳男偷車大改裝，車主認不出愛車。（讀者提供）

2021/10/12 20:40

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市警方今日表示，1名陳姓男子前天於鳳山區溜滑板車，下手偷車後騎車逃離，且把整輛車大改裝，警方只花5小時循線攔車逮人，陳男瞎扯是自己的車，仍被警方識破伎倆，通知謝姓車主領車，謝男竟認不出愛車，比對引擎號碼、破洞特徵才確認，陳男佩服警方實力，車主都認不出愛車，警方竟能人贓俱獲。

高市1名謝姓男子（21歲）前天下午1時許，焦急飛奔鳳山警分局新甲所報案，指稱他的機車停放家門口，突然不翼而飛，他難過地向警方表示，這是他自己辛苦打工存錢，購買人生的第1部機車。

新甲所長林明龍獲悉指派專責小組抓賊，擴大調閱周邊路口監視器，鎖定1名可疑男子涉嫌重大，涉嫌以滑板車四處尋找機車做案，並持工具破壞電門後騎車逃逸，整個過程監視器全都錄。

警方以車追人，當晚6時於前鎮區二聖路，攔查到陳男騎乘贓車，警方出示證件表明身分，不料陳男竟沒在怕，瞎扯「車是自己的」，還誆騙警方「有帶行照」。

不過警方早已識破伎倆，當面亮出他偷車畫面，陳男（44歲）見事跡敗露，才乖乖就逮，警方當場人贓俱獲，將陳男帶回警所偵辦，陳男坦承偷車犯行，讓警方在5小時內就將犯嫌逮捕送辦。

謝男事後到警所領車，竟認不出愛車，原來陳男偷車後，進行全車大改裝，噴漆塗鴉、更換車牌，甚至裝上手機架，整車僅剩下引擎號碼，以及某處破洞特徵，謝男才辨識出愛車。

陳男佩服警方實力，車主認不出愛車，警方竟能人贓俱獲，謝男感謝警方找回愛車，「愛車終於回到身邊了」，警訊後將陳男依竊盜罪嫌送辦。

陳男偷車大改裝，警5小時攔車逮人，車主竟認不出愛車。（讀者提供）

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