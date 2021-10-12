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    首頁　>　高雄市

    不到5分鐘逃命！ 砂石車遭暴漲荖濃溪滅頂 駕駛攀車頂獲救

    直升機驚險吊掛駕駛。（讀者提供）

    直升機驚險吊掛駕駛。（讀者提供）

    2021/10/12 16:21

    〔記者黃旭磊、侯承旭／綜合報導〕圓規颱風外圍環流引發山區大雨，今晨有2輛砂石車於高、屏交接處沙洲等候過磅，遭暴漲的荖濃溪水沖走，駕駛落水由直升機及怪手挖斗救起，估計溪水暴漲時間、逃命時間不到5分鐘。

    茂林區公所表示，該處上午將進行荖濃溪、濁口溪疏浚工程，多輛砂石車於清晨5點14分許，趕早至便道排隊等待過磅，未料，荖濃溪水突暴漲，駕駛大喊「水來了！」紛紛加速或倒車逃離河道，2車逃避不及受困沙洲，另有2名工人也困在河道，估計上游暴雨下沖時間不到5分鐘。

    屏東縣消防局高樹分隊、高雄市消防局茂林分隊趕往搶救，其中1名駕駛（63歲）爬到車頂，拉住怪手挖斗上岸，另1人（60歲）由消防隊拋繩至沙洲，約50分鐘仍無力上岸，再調派空總隊直升機吊掛救援，另2名工人也由直升機救出。

    高雄市消防局指出，救援位置於大津橋下游約1公里處，2名司機於車頂待救，4人獲救後均無外傷，拒絕就醫。

    現場工程人員指出，20家砂石業者聯手承攬載運，估計每車次可載運40噸砂石，每噸以近百元左右代價向茂林區公所收購，此次意外，溪水在5分鐘內暴漲，所幸砂石車斗高10多公尺，讓駕駛爬到車頂待援，「要是自小客，早就滅頂了。」

    砂石車駕駛爬到車頂待援。（讀者提供）

    砂石車駕駛爬到車頂待援。（讀者提供）

    砂石車滅頂，駕駛攀爬怪手挖斗獲救。（讀者提供）

    砂石車滅頂，駕駛攀爬怪手挖斗獲救。（讀者提供）

    砂石車滅頂。（讀者提供）

    砂石車滅頂。（讀者提供）

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