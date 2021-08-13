為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　高雄市

    韓粉社團出現「資助戴資穎打桌球」文章 韓國瑜回應了

    有網友在韓粉社團「唯一支持韓國瑜擔任國民黨主席，再戰2024！」發文稱前高雄市長韓國瑜（右）「資助戴資穎打桌球」，讓韓國瑜不滿發文澄清，嚴正譴責該篇文章荒謬至極。（資料照，本報合成圖）

    有網友在韓粉社團「唯一支持韓國瑜擔任國民黨主席，再戰2024！」發文稱前高雄市長韓國瑜（右）「資助戴資穎打桌球」，讓韓國瑜不滿發文澄清，嚴正譴責該篇文章荒謬至極。（資料照，本報合成圖）

    2021/08/13 00:24

    〔即時新聞／綜合報導〕世界球后戴資穎在東京奧運羽球女單奪銀後，目前返台隔離中，沒想到有網友在韓粉社團「唯一支持韓國瑜擔任國民黨主席，再戰2024！」發文稱前高雄市長韓國瑜「資助戴資穎打桌球」，讓韓國瑜不滿發文澄清，嚴正譴責該篇文章荒謬至極、錯誤百出。

    近日有網友在韓粉社團「唯一支持韓國瑜擔任國民黨主席，再戰2024！」發文指稱，幾年前在高雄有個女孩，她非常喜歡打桌球，但是小女孩家境十分貧窮，只能用塑膠片綁一根木頭當球拍，再用舊報紙揉成一團當球，天天在愛河邊練習，直到韓國瑜當選高雄市長後，知道女孩的事蹟後私下拜訪她，並贈送一張國際頂級的桌球桌跟一面頂級桌球拍，還說「這女孩就是今年代表中華台北隊，取得桌球銀牌的桌球天后一戴資穎」。

    對此，韓國瑜11日透過IG限時動態發文回應，最近網路上有一個稱他的支持者社團，利用戴資穎的名號，杜撰出一則「韓市長資助戴資穎打球」的文章，他在此嚴正譴責，指該篇文章荒謬至極、錯誤百出，刻意將他與戴資穎的名字代入，此行為令人相當不齒。

    韓國瑜說，儘管東奧賽事已落幕，他期盼台灣人保有尊重運動家的精神，切勿以選手的身分惡意散播不實言論，打擊運動員精神；韓國瑜的前幕僚王淺秋也在臉書發文稱，「不只這則，還有冒名假資訊汙蔑韓先生家人違法的貼文。原來即使不在江湖，還是1450念念難忘的假想敵」。

    有網友在韓粉社團「唯一支持韓國瑜擔任國民黨主席，再戰2024！」發文稱前高雄市長韓國瑜「資助戴資穎打桌球」。（圖取自臉書）

    有網友在韓粉社團「唯一支持韓國瑜擔任國民黨主席，再戰2024！」發文稱前高雄市長韓國瑜「資助戴資穎打桌球」。（圖取自臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    網球》「有生之年看到奧運第一位陪打的誕生」謝淑薇再開砲！
    2021/08/12 23:07

    網球》「有生之年看到奧運第一位陪打的誕生」謝淑薇再開砲！
    東京奧運成美國收視率史上最低一屆！ 平均收視只達倫敦奧運一半
    2021/08/11 10:43

    東京奧運成美國收視率史上最低一屆！ 平均收視只達倫敦奧運一半

    國泰世華獲外媒選為「台灣最佳銀行」
    東奧羽球》膝蓋「紅紅的」 戴資穎笑曝傷勢狀況：謝謝大家關心
    2021/08/11 09:48

    東奧羽球》膝蓋「紅紅的」 戴資穎笑曝傷勢狀況：謝謝大家關心
    「羽球王子」王子維獲贈小禮物 廠商卡片內容卻讓網友怒了
    2021/08/10 22:32

    「羽球王子」王子維獲贈小禮物 廠商卡片內容卻讓網友怒了

    元大人壽首檔類全委投資型保單受青睞
    「相信所有的挫折都是最好的安排」 東奧國手金句回顧！
    2021/08/10 22:06

    「相信所有的挫折都是最好的安排」 東奧國手金句回顧！
    東奧》「媽，我辦到了」日空手道喜友名諒奪金 捧母親遺照領獎
    2021/08/10 01:04

    東奧》「媽，我辦到了」日空手道喜友名諒奪金 捧母親遺照領獎
    高雄市今日熱門
    強風豪雨 高雄102條土石潛勢溪流警戒、撤離1263人
    2021/08/06 05:30

    強風豪雨 高雄102條土石潛勢溪流警戒、撤離1263人

    豪雨威脅 陳其邁促各單位嚴陣以待
    2021/08/06 05:30

    豪雨威脅 陳其邁促各單位嚴陣以待

    釣魚釣蝦場開放 嚴禁邊釣邊烤邊吃
    2021/08/06 05:30

    釣魚釣蝦場開放 嚴禁邊釣邊烤邊吃

    豪雨淹狗園 狗狗靠棧板避積水
    2021/08/06 05:30

    豪雨淹狗園 狗狗靠棧板避積水

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播