韓粉社團出現「資助戴資穎打桌球」文章 韓國瑜回應了

有網友在韓粉社團「唯一支持韓國瑜擔任國民黨主席，再戰2024！」發文稱前高雄市長韓國瑜（右）「資助戴資穎打桌球」，讓韓國瑜不滿發文澄清，嚴正譴責該篇文章荒謬至極。（資料照，本報合成圖）

2021/08/13 00:24

〔即時新聞／綜合報導〕世界球后戴資穎在東京奧運羽球女單奪銀後，目前返台隔離中，沒想到有網友在韓粉社團「唯一支持韓國瑜擔任國民黨主席，再戰2024！」發文稱前高雄市長韓國瑜「資助戴資穎打桌球」，讓韓國瑜不滿發文澄清，嚴正譴責該篇文章荒謬至極、錯誤百出。

近日有網友在韓粉社團「唯一支持韓國瑜擔任國民黨主席，再戰2024！」發文指稱，幾年前在高雄有個女孩，她非常喜歡打桌球，但是小女孩家境十分貧窮，只能用塑膠片綁一根木頭當球拍，再用舊報紙揉成一團當球，天天在愛河邊練習，直到韓國瑜當選高雄市長後，知道女孩的事蹟後私下拜訪她，並贈送一張國際頂級的桌球桌跟一面頂級桌球拍，還說「這女孩就是今年代表中華台北隊，取得桌球銀牌的桌球天后一戴資穎」。

對此，韓國瑜11日透過IG限時動態發文回應，最近網路上有一個稱他的支持者社團，利用戴資穎的名號，杜撰出一則「韓市長資助戴資穎打球」的文章，他在此嚴正譴責，指該篇文章荒謬至極、錯誤百出，刻意將他與戴資穎的名字代入，此行為令人相當不齒。

韓國瑜說，儘管東奧賽事已落幕，他期盼台灣人保有尊重運動家的精神，切勿以選手的身分惡意散播不實言論，打擊運動員精神；韓國瑜的前幕僚王淺秋也在臉書發文稱，「不只這則，還有冒名假資訊汙蔑韓先生家人違法的貼文。原來即使不在江湖，還是1450念念難忘的假想敵」。

有網友在韓粉社團「唯一支持韓國瑜擔任國民黨主席，再戰2024！」發文稱前高雄市長韓國瑜「資助戴資穎打桌球」。（圖取自臉書）

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