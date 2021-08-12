高雄登革熱本土病例1年8月都+0 陳其邁：守住另個防疫戰場

高雄市長陳其邁今訪視登革熱消毒現場。（翻攝陳其邁臉書）

2021/08/12 22:33

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土案例今日繼續+0。高雄市長陳其邁則指出，從去年一整年迄今，這1年8個月以來，高雄市沒有發生登革熱本土案例，希望跟市民朋友、繼續守住另一個防疫戰場。

陳其邁表示，高雄有海、空雙港，船員、移工多，與東南亞互動密切，加上南部氣候、雨水，以「境外移入」並造成社區傳播的登革熱，一直以來對高雄是艱難挑戰，也是每年夏秋必須面對的課題。

因此在上任後，市府重新擬定戰略，包括如何將病毒阻絕境外？如何主動監測病媒蚊？如何快速篩檢發現個案？成為日常。

他強調，高雄除了進行社區防治噴藥，特別加強「源頭管理，決戰境外」，入境住防疫旅館加強噴藥滅蚊，防止叮咬入境人員後再跑到社區；重點區域加強環境整頓並擴大病媒蚊監測工作，常規列管積水地下室、空屋、空地、陽性水溝等高風險場域（定點偵測、清除孳生源）；主動監測境外移入個案，自高風險國家入境者全面公費NS1快篩。

他提到，病媒蚊監測尤其重要，邊境管制雖可控制病毒入境，但由監測去整頓環境、徹底減少病媒蚊可能孳生的積水容器，其實才是關鍵。

陳其邁說，登革熱以埃及斑蚊、白線斑蚊為傳播媒介。埃及斑蚊以人工容器為孳生地，喜愛北回歸線以南的環境、人類活動密度高的地方，儲水槽、廢輪胎的積水處，就成為他們的最愛；白線斑蚊則以屋外為主，遍佈全台。

他公開感謝所有里長、社區志工及市府團隊們，認真的在街頭巷尾消毒、清理孳生源；今天也走訪鳳山中崙國小、五甲一路與國富路口，感謝登革熱防治的第一線工作人員們。

陳其邁提醒，雨後落實巡、倒、清、刷：巡視家戶內外積水容器、將積水倒掉、清除不要的容器、留下的器物刷洗以去除可能的蟲卵。

他喊話，會和市民朋友一起持續努力登革熱防治工作，讓高雄市登革熱本土病例能繼續+0，守住另一個防疫戰場。

陳其邁感謝所有里長、與投入登革熱防疫的人員。（翻攝陳其邁臉書）

登革熱是高雄每年夏秋考驗。（記者王榮祥翻攝）

高雄登革熱一年八個月來都「佳玲」。（記者王榮祥翻攝）

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