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    當代傳奇劇場吳興國演出「蛻變」 強勢回歸衛武營

    當代傳奇劇場將於衛武營演出「蛻變」。（記者黃旭磊攝）

    當代傳奇劇場將於衛武營演出「蛻變」。（記者黃旭磊攝）

    2021/08/12 21:24

    〔記者黃旭磊／高雄報導〕撐過疫情停演衝擊，當代傳奇劇場將於衛武營演出「蛻變」，由總監吳興國分飾6個角色，詮釋小說家卡夫卡「變形記」角色葛里戈夢中心境。

    「吳興國經典復刻－參號作品 蛻變」將於10月30日至31日於衛武營國家藝術文化中心戲劇院演出；吳興國與製作人林秀偉今天表示，藝文團體不會被疫情擊倒，「蛻變」描述青年葛里戈一覺醒來變成大蟲，想從人類社會遁逃，又被家人疏離，全劇由夢、醒、門、愛、禁及飛等6個夢串接而成，解構作家卡夫卡身困怪蟲心境。

    劇中，吳興國化身為蟲，並不時跳脫角色展現傳統京劇裡旦行「蹺功」功力，其中一幕需背著蟲軀殼舞蹈、登高、唱和，在舞台上汗水淋漓。

    「蛻變」曾於8年前首演，當時搭配多媒體影像並融入東方水墨；吳興國表示，複合式藝術吸引年輕人，表演不輸給宮崎駿動畫。

    林秀偉透露，「蟲殼」概念來自於「蘭陵王」故事面具，傳說蘭陵王因外貌俊美，擔心在戰場上被敵人輕視，須以猙獰醜惡面具掩飾美貌，比喻現代年輕人醜化自己對抗外在世界。

    衛武營國家藝術文化中心藝術總監簡文彬說，「蛻變」曾於2013年在英國愛丁堡國際藝術節世界首演，當時獲得極高評價，時隔8年依舊撼動人心，期待復刻經典帶給南臺灣觀眾深刻體驗。

    「蛻變」先於10月15至17日於台北台灣戲曲中心大表演廳演出，10月30至31日移師衛武營，11月20至21日於台中國家歌劇院中劇院演出，觀眾購票可洽OPENTIX兩廳院文化生活或當代傳奇劇場官網。

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