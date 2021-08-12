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    代陳其邁赴桃源勘災 楊明州：目標提前8/20搶通便道

    高市秘書長楊明州代表市長陳其邁，趕赴桃源勘災。（高市府提供）

    高市秘書長楊明州代表市長陳其邁，趕赴桃源勘災。（高市府提供）

    2021/08/12 16:44

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長陳其邁掛念桃源區受困民眾，今責成秘書長楊明州親赴現場勘災，楊明州表示，已協調公路總局增加施工機具與人力，在工作安全及天候條件允許下，希望增加施工面，提前在8月20日搶通便道。

    高雄桃源區因為聯外橋樑斷裂，導致復興等3個部落交通受困，市長陳其邁掛念受困民眾，特別責成秘書長楊明州趕赴桃源，除拜會交通部公路總局第三區養護工程處甲仙工務段，關心現場搶通進度，也前往桃源區公所、桃源國中及搜救前進指揮所慰問第一線防災、防疫的工作同仁，感謝搜救人員的辛勞。

    陳其邁也特別委請楊明州，探望落水失蹤的桃源區代表謝宜真家屬，承諾盡全力搜救謝代表，也期盼盡快傳出好消息。

    陳其邁指出，以楊明州工程背景與閱歷，可提供專業協助；至於受困災民擔心農產品運輸，市府農業局已展開協助，在電商平台推出芒果乾與農特產，呼籲民眾可至「高雄首選」平台選購，目前芒果組也已賣出578組。

    楊明州表示，一早趕赴斷橋處關切搶通進度時，與甲仙工務段交換工程經驗，已協調公路總局增加施工機具與人力，在工作安全及天候條件允許下，希望增加施工面，提前在8月20日搶通便道（原預估需20天）。

    楊明州說，目前對外交通受阻的3個里，這段時間運補物資充足，市府也會密切關注這3個里的物資、人員醫療與相關民生需求；至於工程進度，則期盼加速搶通便道，讓物資及人流可以進出，以利農特產運送、方便居民出入。

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