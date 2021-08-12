高雄帝冠車站漫步「回家」 林欽榮：裝載非常多人的青春

高市副市長林欽榮受邀出席高雄驛起飛、城市發展論壇。（記者王榮祥攝）

2021/08/12 17:22

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄驛起飛、城市發展論壇今登場，邀集產官學界代表，從多個層面探討舊高雄帝冠車站的保存、遷移，與高雄城市發展的的緊密關係，也為已經北移4.8公尺，將轉向西側漫步「回家」的帝冠車站發聲。

高市副市長林欽榮也受邀出席，強調高雄車站先移開、又移回原位，是非常罕見的建築工程案例，遷移的不只是建築主體，也牽動許多在地民眾的心靈，因為車站對很多高雄市民來說，是一份永遠的回憶，「他」裝載非常多人的青春歲月。

高雄帝冠火車站建於西元1941年、高齡80歲，因型似皇帝帽，被暱稱帝冠車站，2003年2002年8月16日配合鐵路地下化、費時17天挪移到東南側，今年7月因鐵路地下化完工與新車站工程、啟程回家，目前已北移4.8公尺，後續將轉西、朝57.86公尺遠的老家邁進。

高雄市政府與交通部，今下午在衛武營藝術文化中心共同舉辦高雄驛起飛、城市發展系列論壇，特別邀請高雄在地傑出的新古典室內樂團，以悠揚的古典音樂和臺灣民謠為這場論壇揭開溫馨的序曲。

主辦單位強調，論壇選在充滿藝文氣息的衛武營演講廳舉辦，是為傳達城市的熱情、及向陪伴高雄人80年頭的願景館（帝冠車站）致意，論壇邀請到台大土木系教授張學孔、高雄港區土地開發公司總經理吳文彥、大同公司總經理何春盛、高市工務局長蘇志勳，分別以產官學界的角度，分享舊高雄帝冠站與高雄城市發展的關連。

今論壇主題包含「都市治理、縫合再生」，「都市永續與公共運輸導向發展政策之挑戰」、「高雄火車站的建築保存與城市空間的新生」、「智慧城市的關鍵驅動力」，吸引不少對城市發展、老舊建築有興趣的聽眾參與。

高雄驛起飛、城市發展論壇今登場。（記者王榮祥攝）

高雄驛起飛、城市發展論壇今登場，吸引不少對城市發展、老舊建築有興趣的聽眾參與。（記者王榮祥攝）

高雄驛起飛、城市發展論壇今在衛武營登場。（記者王榮祥攝）

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