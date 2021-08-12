為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　高雄市

    高雄帝冠車站漫步「回家」 林欽榮：裝載非常多人的青春

    高市副市長林欽榮受邀出席高雄驛起飛、城市發展論壇。（記者王榮祥攝）

    高市副市長林欽榮受邀出席高雄驛起飛、城市發展論壇。（記者王榮祥攝）

    2021/08/12 17:22

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄驛起飛、城市發展論壇今登場，邀集產官學界代表，從多個層面探討舊高雄帝冠車站的保存、遷移，與高雄城市發展的的緊密關係，也為已經北移4.8公尺，將轉向西側漫步「回家」的帝冠車站發聲。

    高市副市長林欽榮也受邀出席，強調高雄車站先移開、又移回原位，是非常罕見的建築工程案例，遷移的不只是建築主體，也牽動許多在地民眾的心靈，因為車站對很多高雄市民來說，是一份永遠的回憶，「他」裝載非常多人的青春歲月。

    高雄帝冠火車站建於西元1941年、高齡80歲，因型似皇帝帽，被暱稱帝冠車站，2003年2002年8月16日配合鐵路地下化、費時17天挪移到東南側，今年7月因鐵路地下化完工與新車站工程、啟程回家，目前已北移4.8公尺，後續將轉西、朝57.86公尺遠的老家邁進。

    高雄市政府與交通部，今下午在衛武營藝術文化中心共同舉辦高雄驛起飛、城市發展系列論壇，特別邀請高雄在地傑出的新古典室內樂團，以悠揚的古典音樂和臺灣民謠為這場論壇揭開溫馨的序曲。

    主辦單位強調，論壇選在充滿藝文氣息的衛武營演講廳舉辦，是為傳達城市的熱情、及向陪伴高雄人80年頭的願景館（帝冠車站）致意，論壇邀請到台大土木系教授張學孔、高雄港區土地開發公司總經理吳文彥、大同公司總經理何春盛、高市工務局長蘇志勳，分別以產官學界的角度，分享舊高雄帝冠站與高雄城市發展的關連。

    今論壇主題包含「都市治理、縫合再生」，「都市永續與公共運輸導向發展政策之挑戰」、「高雄火車站的建築保存與城市空間的新生」、「智慧城市的關鍵驅動力」，吸引不少對城市發展、老舊建築有興趣的聽眾參與。

    高雄驛起飛、城市發展論壇今登場。（記者王榮祥攝）

    高雄驛起飛、城市發展論壇今登場。（記者王榮祥攝）

    高雄驛起飛、城市發展論壇今登場，吸引不少對城市發展、老舊建築有興趣的聽眾參與。（記者王榮祥攝）

    高雄驛起飛、城市發展論壇今登場，吸引不少對城市發展、老舊建築有興趣的聽眾參與。（記者王榮祥攝）

    高雄驛起飛、城市發展論壇今在衛武營登場。（記者王榮祥攝）

    高雄驛起飛、城市發展論壇今在衛武營登場。（記者王榮祥攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    舊高雄車站要「回家」！2500噸帝冠式建物第一天走了70公分
    2021/07/27 00:13

    舊高雄車站要「回家」！2500噸帝冠式建物第一天走了70公分
    舊高雄帝冠式車站北移4公分 估9/26到定位、總統擬到場祝賀
    2021/07/26 11:53

    舊高雄帝冠式車站北移4公分 估9/26到定位、總統擬到場祝賀

    國泰世華獲外媒選為「台灣最佳銀行」
    舊高雄帝冠車站要回來了！8/1展開三部曲：啟動、挪移、定位
    2021/07/22 16:47

    舊高雄帝冠車站要回來了！8/1展開三部曲：啟動、挪移、定位
    疫情無礙計畫 舊高雄帝冠式車站8月1日啟動「回家」
    2021/07/17 09:22

    疫情無礙計畫 舊高雄帝冠式車站8月1日啟動「回家」

    元大人壽首檔類全委投資型保單受青睞
    完成兩階段抬升 舊高雄帝冠式火車站「長高」394公分
    2021/05/22 08:48

    完成兩階段抬升 舊高雄帝冠式火車站「長高」394公分
    舊高雄帝冠火車站持續「長高」、目標394公分 今年8月開始漫步
    2021/04/22 08:14

    舊高雄帝冠火車站持續「長高」、目標394公分 今年8月開始漫步
    高雄市今日熱門
    入夜仍要小心！盧碧陰魂不散 嘉義、高屏土石流警戒
    2021/08/05 18:27

    入夜仍要小心！盧碧陰魂不散 嘉義、高屏土石流警戒

    外圍環流帶強風！ 7縣市陸上強風特報
    2021/08/05 18:32

    外圍環流帶強風！ 7縣市陸上強風特報

    盧碧颱風外圍環流威脅 陳其邁憂大雨成災嚴陣以待
    2021/08/05 18:47

    盧碧颱風外圍環流威脅 陳其邁憂大雨成災嚴陣以待

    高雄大樹中坑路連3天山坡土石崩落 里長：幸好都在半夜
    2021/08/05 18:40

    高雄大樹中坑路連3天山坡土石崩落 里長：幸好都在半夜

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播