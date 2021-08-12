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    叫你阿公阿嬤來！南部「不老電競戰隊」成軍 3個月後上戰場

    長輩們不服老參加不老電競隊，期待與年輕世代接軌。（記者洪臣宏攝）

    長輩們不服老參加不老電競隊，期待與年輕世代接軌。（記者洪臣宏攝）

    2021/08/12 17:01

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕弘道老人福利基金會推出的「不老電競」圓夢計畫，歷經2個月招募與線上面試，共錄取28名總年齡1839歲長者，其中南部不老電競戰隊今天在正修科大成軍，將歷經3個月培訓上戰場。

    正修科大今年新設「電競科技管理系」，今天在電競館舉行「南部不老電競隊選手說明會」，將帶領8位不老選手認識電競產業，25日起將展開3個月的培訓課程。生活創意學院長許清雲期勉長輩不要有壓力，能快樂的玩電動、交朋友，生活更有樂趣。

    弘道老人福利基金會推出的「不老電競」圓夢計畫，歷經2個月招募與線上面試，共錄取28名最高年齡76歲、平均66歲的長輩，將於北、中、南地區成立「不老電競」戰隊，分別透過南部正修科大、中部弘光科大與北部健行科大3所學校，帶領選手展開為期3個月的訓練。

    71歲陳宗煌是南部選手中最高齡的長輩，平常就很喜歡用手機玩小遊戲，因不服老，所以想要嘗試學習新事物，藉機活化一下腦袋；71歲李金蓮平常就很喜歡看年輕人盯著電腦享受玩電競的樂趣，看久了也很想親身體驗，鼓起勇氣報名；65歲的江亞文接觸電競甚早，曾玩過「世紀帝國」、「魔獸爭霸」，他覺得玩電競不僅可紓壓，還能訓練反應，想再找回以前玩games的樂趣。

    「不老電競」圓夢計畫由弘道老人福利基金會攜手台中市府、中華民國電子競技運動協會、Yahoo TV等10個產官學單位共同推動，透過「電競遊戲」拉近老人家與年輕人溝通互動的橋樑，並有發揮能力的舞台。

    南部不老電競戰隊昨天成軍，3個月培訓後上戰場。（記者洪臣宏攝）

    南部不老電競戰隊昨天成軍，3個月培訓後上戰場。（記者洪臣宏攝）

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