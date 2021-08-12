中山大學研究：「惡魔」主管靠個人吸引力、政治手腕維持領導效能

中山大學人力資源管理研究所所長紀乃文（左）與人管所畢業生陳思穎（右） 以電影「穿著Prada的惡魔」進行研究，結果發現，「惡魔」主管能靠個人吸引力與政治手腕，維持其領導效能。（圖中山大學提供）

2021/08/12 12:37

〔記者方志賢／高雄報導〕記得電影「穿著Prada的惡魔」中那位美麗卻苛刻刁鑽的主管「米蘭達」，如何在高壓統治下，讓部屬又愛又恨地為她賣命？中山大學人力資源管理研究所所長紀乃文與研究生透過電影，探討企業中展現不當督導行為的主管，如何維持其領導效能。結果發現，企業界雖存在著嘲笑部屬無能、在公眾場合讓部屬丟臉等不當作為的主管，但其中少數人卻能藉著外表吸引力和政治技巧，讓部屬「既愛且恨」繼續為主管效力。

由紀乃文教授指導、中山大學人管所畢業生陳思穎的碩士論文：「精明的籌謀，還是美麗的假象？探討主管不當督導行為對部屬知覺領導效能之影響—以主管政治技巧與外表吸引力為干擾變數」，論文完成後，為更精進研究成果，再額外收集資料，並帶領博士生錢宛玲、方沴淳進一步將其投稿至研討會獲獎 。

這篇研究論文榮獲2021年管理觀念與應用研討會「編輯特選獎」。研究團隊針對台灣企業界113位主管與其所屬的367名部屬進行問卷調查，研究結果顯示，當外表吸引力，如衣著打扮、體態勻稱、外貌具吸引力的主管從事不當督導行為時，卻能降低部屬對其領導的負面評價，讓部屬甘於為其賣命。

研究也發現，當自評政治技巧較高的主管從事不當督導行為，反而讓部屬不願主動協助主管。代表工於心計的主管若展現出不當督導行為時，不能維持其在部屬心中的領導效能，甚至對其評價造成負面影響。

紀乃文指出，世界許多知名企業的領導人如史蒂夫·賈伯斯（Steve Jobs）、傑夫·貝佐斯（Jeff Bezos）等人的領導行為與這項研究結果不謀而合。雖然這些領導人常對部屬口出惡言，甚至當眾羞辱部屬，但靠著個人魅力，維持自己在部屬心中的評價。

陳思穎表示，文獻發現，主管的「不當督導」對部屬身心及工作態度產生嚴重的負面影響，這種現象是企業組織需努力消除的負向領導行為，但真實的職場中卻仍處處見到不當督導者的蹤影，而且不乏「仍被部屬視為具有良好領導力」的案例。

她說期待研究論文，可讓業界更意識到，某些主管能夠用外表的吸引力來淡化其不當督導行為，而善於算計、操弄人心的主管從事不當督導時，反而會招致部屬更負面的評價。

中山大學人力資源管理研究所所長紀乃文率博士生錢宛玲（中）、方沴淳（右）完成的研究論文，榮獲2021年管理觀念與應用研討會「編輯特選獎」。（圖中山大學提供）

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