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    首頁　>　高雄市

    會考作文滿分 旗津國中畢業生夏育柔分享寫作訣竅

    高雄市旗津國中畢業生夏育柔以旗津家鄉的日落、夕陽與四季文字紀錄，累積出豐富的寫作興趣，於今年國中會考作文拿到6級分，成為該校首位會考作文滿分的學生。（教育局提供）

    高雄市旗津國中畢業生夏育柔以旗津家鄉的日落、夕陽與四季文字紀錄，累積出豐富的寫作興趣，於今年國中會考作文拿到6級分，成為該校首位會考作文滿分的學生。（教育局提供）

    2021/08/12 11:25

    〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市旗津國中畢業生夏育柔以旗津家鄉的日落、夕陽與四季文字紀錄，累積出豐富的寫作興趣，今年國中會考作文拿到6級分，成為旗津國中首次會考作文滿分的學生。

    旗津國中國文老師許鈺曼說，夏育柔喜愛寫作，每天都會寫生活札記，家鄉的四季更迭、景觀與特色文化等文字紀錄，累積出豐富的寫作興趣與經驗，要寫好作文沒有僥倖，多寫、多觀察，就是夏育柔拿到滿級分的撇步。

    校長黃火炎說，夏育柔除了國文是A+之外，其餘科目都是B或B+，如願考上前鎮高中，她作文拿到滿分，許多家長到學校詢問，如何訓練孩子寫好作文，也讓師生與有榮焉。

    夏育柔說，寫作文首先要保持開放的心，要懂得去欣賞、感受平日的景色，如春夏秋冬各種意象與事物，如夕陽、餐廳、煙火、甚至天氣冷到手在痛，任何雞毛蒜皮的小事都可轉換成簡短的文字，即便日常的抱怨也不例外。

    夏育柔說，再者隨興的「記錄」，包括曇花一現的感受，或者是各種想法，只要有感，她都會隨時記錄，以文字收納進來。她強調，紀錄不求多，甚至不會超過50個字。

    夏育柔指出，「寫和讀」是相輔相成、缺一不可的，寫作一開始得先有動力讓自己動筆，這樣的動力哪怕是來自於「逼不得已」。

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