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    首頁　>　高雄市

    李喬如讚「做到白頭髮」 陳其邁：沒時間染髮

    高雄市長陳其邁今在市議會備詢。（記者李惠洲攝）

    高雄市長陳其邁今在市議會備詢。（記者李惠洲攝）

    2021/08/12 10:42

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市議會今天進行總質詢，之前稱陳其邁白頭髮「超性感」的民進黨議員李喬如，今天再度稱讚陳其邁「做到白頭髮，眼睛腫腫！」

    高雄市長陳其邁日前因忙於防疫，沒時間染髮，民進黨高市議員李喬如於7月底質詢時，稱讚陳其邁白頭髮「超性感」，她很欣賞，引發議論。

    李喬如今天總質詢時又說，全台52年來，去年到今年5月降雨最少，各縣市都缺水，為何高雄民生限水未受到限制?因為陳其邁提早佈署，開闢伏流水，她給陳其邁掌聲，「做到白頭髮，眼睛腫腫！」

    李喬如指出，接著今年5月，台灣爆發疫情，陳其邁每天率市府團隊防疫，晚上還開專家會議，以公衛專業領域，守住高雄疫情，且回應民意的速度也很快，超過歷屆市長，但她又補充說：「當然歷屆市長除了韓國瑜外，都很好！」

    李喬如說表示，陳其邁就任未滿1年，經歷很多重大事件，展現能力，也兌現生命守護故鄉的承諾，她送給陳其邁一句話：「天將降大任1於斯人也，必先苦其心志，勞其筋骨，餓其體膚」。

    針對疫情過後，李喬如也關心如何讓市民經濟、生活、教育恢復常軌？

    陳其邁答稱，先要救急，餐飲服務業很辛苦，要增加民生消費，把錢花在高雄，因此規劃五倍券加碼為六倍券。其次，產業轉型刻不容緩，加速先進半導體製程與高階製造，讓高雄產業結構能快速轉型。

    議員李喬如（站立者）稱讚陳其邁「做到白頭髮，眼睛腫腫」。（記者李惠洲攝）

    議員李喬如（站立者）稱讚陳其邁「做到白頭髮，眼睛腫腫」。（記者李惠洲攝）

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