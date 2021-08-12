為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　高雄市

    大膽竊賊侵入民宅偷走電器 搬運過程口渴開冰箱「喝啤酒」！

    警方昨起獲液晶電視、電熱水瓶等贓物，全案訊後依竊盜罪函送偵辦。（讀者提供）

    警方昨起獲液晶電視、電熱水瓶等贓物，全案訊後依竊盜罪函送偵辦。（讀者提供）

    2021/08/12 10:17

    〔記者方志賢／高雄報導〕高雄吳姓男子7月潛入一處民宅，偷走屋內液晶電視、電熱水瓶、電磁爐等電器用品去變賣，偷運過程口渴，還打開冰箱喝了2瓶冰啤酒解暑，警方調閱逾上百支監視器，查出吳男涉重嫌，昨到吳男住處查獲液晶電視、電熱水瓶等贓物，全案訊後依竊盜罪函送偵辦。

    苓雅分局福德二路派出所員警7月接獲民眾報案稱返回租屋處發現一台46吋液晶電視、2台電風扇、電磁爐和電熱水瓶遭竊，客廳還留有2支喝剩的空酒瓶，嚇得直呼：「那欸安捏啦！」，趕緊向警方報案。

    警方調閱周遭監視器，並將遺留的空酒瓶送驗。由於被害人離家時間較久，部分監視器畫面已遭覆蓋，增加警方破案難度，但員警鍥而不捨，歷時一個月，調閱逾上百支監視器，逐一交叉分析、比對，鎖定一名深夜駕駛小貨車停放被害人租屋處外的吳男（43歲）涉重嫌。

    警方昨循線找到吳男，並在三民區的住處起獲液晶電視、電熱水瓶等贓物。吳男坦承，與該遭竊地點的陳姓房東相識，常在陳姓房東住家附近遊蕩，日前發現一樓租屋處的房門沒關好，便潛入偷走電器用品，得手後將電風扇、電磁爐拆解變賣。

    警方問他現場遺留的空酒瓶，吳男不好意思地笑稱，因搬運途中天氣熱口渴，打開冰箱喝了2瓶冰啤酒解暑，警方聽完後又好氣又好笑，全案訊後將吳男依竊盜罪函送偵辦。

    警方昨起獲液晶電視、電熱水瓶等贓物，全案訊後依竊盜罪函送偵辦。（讀者提供）

    警方昨起獲液晶電視、電熱水瓶等贓物，全案訊後依竊盜罪函送偵辦。（讀者提供）

    警調閱監視器，鎖定一名深夜駕駛小貨車停放被害人住處外的吳男涉重嫌。（讀者提供）

    警調閱監視器，鎖定一名深夜駕駛小貨車停放被害人住處外的吳男涉重嫌。（讀者提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    偷鐵馬拒認罪損失更慘 罰金3萬元還要付律師費
    2021/08/12 07:11

    偷鐵馬拒認罪損失更慘 罰金3萬元還要付律師費
    粉紅女騎士買水餃偷走愛心捐款箱 網轟：是有多缺錢
    2021/08/09 20:05

    粉紅女騎士買水餃偷走愛心捐款箱 網轟：是有多缺錢

    百富x黃文章 文化傳承的一心一藝
    深坑賊4個月六度偷同社區 贓物變賣14萬爽花光
    2021/08/07 19:41

    深坑賊4個月六度偷同社區 贓物變賣14萬爽花光
    瘦弱毒蟲想錢想瘋 扛百公斤冷氣變賣
    2021/08/05 10:05

    瘦弱毒蟲想錢想瘋 扛百公斤冷氣變賣

    為台灣隊加油，好禮免費抽!天天來中獎率更高
    新北金龍湖步道防護鐵鍊自行「解封」？ 民眾健行驚見失竊
    2021/08/01 12:24

    新北金龍湖步道防護鐵鍊自行「解封」？ 民眾健行驚見失竊
    偷工地電纜先毀監視設備 卻躲不過街頭監視器認栽
    2021/07/30 11:03

    偷工地電纜先毀監視設備 卻躲不過街頭監視器認栽
    高雄市今日熱門
    點名疾管處長備詢 邱于軒︰肯定防疫期間努力
    2021/08/05 13:29

    點名疾管處長備詢 邱于軒︰肯定防疫期間努力

    風雨強勁1999湧大量詢問電話 高市府：未達停班課標準
    2021/08/05 11:31

    風雨強勁1999湧大量詢問電話 高市府：未達停班課標準

    林欽榮為坑洞飆罵「殺頭」 陳其邁：老工務人愛之深、責之切
    2021/08/05 11:09

    林欽榮為坑洞飆罵「殺頭」 陳其邁：老工務人愛之深、責之切 影片

    路塌、樹倒、水不通！ 高市國民黨團批︰市府荒腔走板
    2021/08/05 12:04

    路塌、樹倒、水不通！ 高市國民黨團批︰市府荒腔走板

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播