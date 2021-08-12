大膽竊賊侵入民宅偷走電器 搬運過程口渴開冰箱「喝啤酒」！

警方昨起獲液晶電視、電熱水瓶等贓物，全案訊後依竊盜罪函送偵辦。（讀者提供）

2021/08/12 10:17

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄吳姓男子7月潛入一處民宅，偷走屋內液晶電視、電熱水瓶、電磁爐等電器用品去變賣，偷運過程口渴，還打開冰箱喝了2瓶冰啤酒解暑，警方調閱逾上百支監視器，查出吳男涉重嫌，昨到吳男住處查獲液晶電視、電熱水瓶等贓物，全案訊後依竊盜罪函送偵辦。

苓雅分局福德二路派出所員警7月接獲民眾報案稱返回租屋處發現一台46吋液晶電視、2台電風扇、電磁爐和電熱水瓶遭竊，客廳還留有2支喝剩的空酒瓶，嚇得直呼：「那欸安捏啦！」，趕緊向警方報案。

警方調閱周遭監視器，並將遺留的空酒瓶送驗。由於被害人離家時間較久，部分監視器畫面已遭覆蓋，增加警方破案難度，但員警鍥而不捨，歷時一個月，調閱逾上百支監視器，逐一交叉分析、比對，鎖定一名深夜駕駛小貨車停放被害人租屋處外的吳男（43歲）涉重嫌。

警方昨循線找到吳男，並在三民區的住處起獲液晶電視、電熱水瓶等贓物。吳男坦承，與該遭竊地點的陳姓房東相識，常在陳姓房東住家附近遊蕩，日前發現一樓租屋處的房門沒關好，便潛入偷走電器用品，得手後將電風扇、電磁爐拆解變賣。

警方問他現場遺留的空酒瓶，吳男不好意思地笑稱，因搬運途中天氣熱口渴，打開冰箱喝了2瓶冰啤酒解暑，警方聽完後又好氣又好笑，全案訊後將吳男依竊盜罪函送偵辦。

警方昨起獲液晶電視、電熱水瓶等贓物，全案訊後依竊盜罪函送偵辦。（讀者提供）

警調閱監視器，鎖定一名深夜駕駛小貨車停放被害人住處外的吳男涉重嫌。（讀者提供）

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