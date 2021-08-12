偷鐵馬拒認罪損失更慘 罰金3萬元還付律師費

林男竊取腳踏車，被高雄高分院判罪。（記者鮑建信攝）

2021/08/12 07:11

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市林姓男子涉嫌竊取鄰居腳踏車，被地院判處拘役30天，可易科罰金3萬元，但他自認清白堅持上訴，並請律師打官司，結果被高雄高分院判決駁回定讞，還要負擔一筆可觀的律師費，損失更慘。

法界人士表示，竊盜、妨害名譽等輕微案件，被告坦承犯行，或與被害人和解，檢方審酌案情若不嚴重，大都會依職權處分不起訴或予以緩起訴處分結案，不用進法院審理，也不必另外花錢請律師，同時避免浪費司法資源。

判決書指出，2019年10月5日晚上8點50分，林男在屏東市民學路大樓前停車場，涉嫌竊取梁姓女子所有腳踏車，後來梁女發現腳踏車遺失，向警方報案，屏東分局調閱附近監視器畫面，循線查獲他涉案送辦，但未尋獲腳踏車。

林男不否認畫面牽車的男子是他，但他辯稱，不清楚有無騎到別人的車，並強調有把車牽回去，否認犯行。

屏東地院開庭審理後，不採信林男說詞，依竊盜罪判處拘30天，如易科罰金，1000元折算1日。

林男自認清白，決定上訴高雄高分院討公道，並委請律師幫忙答辯，2審合議庭開庭勘驗光碟，及清查相關證據，認為原審認事用法，並無不當，駁回上訴而確定。

法界人士並指出，竊盜等案件，若情節輕微，院方審理期間，被告坦承犯行，或取得被害人諒解，原則上都會從輕量刑，如處拘役或6月以下徒刑，均可易科罰金，甚至宣告緩刑，根本不用請律師花3至5萬元冤枉錢，除非有把握平反。

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