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    首頁　>　高雄市

    中元普度高雄2廟爭取管制人數達上限 29納骨塔改小型法會

    中元普度防疫求平安，高雄三鳳宮爭取放寬總量管制人數為廟內100人、廟外500人。（資料照）

    中元普度防疫求平安，高雄三鳳宮爭取放寬總量管制人數為廟內100人、廟外500人。（資料照）

    2021/08/11 21:36

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕中元普度防疫求平安，高雄信仰中心五甲龍成宮、三鳳宮今爭取總量管制人數達二級警戒上限廟內100人、廟外500人，取消撒銅錢、糖果等儀式，三鳳宮更罕見以沙其馬取代豬隻祭拜，避免群聚。

    此外，中元節也是祭祖重要節日，高雄29座納骨塔近來湧現祭拜人潮，市府殯葬處防疫將原本大型法會，改為小型祈福法會，不繞場、不拋撒銅錢及糖果，也不開放隨同法師祭拜。

    鳳山區五甲龍成宮、三民區三鳳宮占地大、具規模，今向市府提報防疫計畫，依據二級警戒防疫規定，爭取人數總量管制從室內50人、室外100人，改為上限廟內100人、廟外500人。

    五甲龍成宮主委鄭振成表示，廟區占地3000坪，中元普度信徒求平安多，人數總量管制廟內外共150人，難以滿足信徒需求，爭取到上限廟內外共600人，透過人潮管制、分流並行，保持1.5公尺距離，並縮小法會規模，取消社會邊緣戶賑災白米。

    三鳳宮指出，今年中元普度因防疫縮小規模，法會從2天改為1天，往年廟前廣場祭拜3隻豬，今年首度以沙其馬製成3隻豬形狀，供信徒插香祭拜，更首度取消到周邊部落誦經、灑淨水、插香等儀式，以避免民眾群聚。

    市府民政局表示，今年中元普度各廟宇因防疫均縮小規模，五甲龍成宮、三鳳宮占地大、具規模，將依據二級警戒防疫規定，審查2廟防疫計畫再做決定，也請民眾遵守防疫規定。

    中元普度防疫求平安，高雄信仰中心五甲龍成宮爭取放寬總量管制人數為廟內100人、廟外500人。（資料照，記者陳文嬋攝）

    中元普度防疫求平安，高雄信仰中心五甲龍成宮爭取放寬總量管制人數為廟內100人、廟外500人。（資料照，記者陳文嬋攝）

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