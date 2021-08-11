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    高雄桃源橋斷3里成孤島 金煌芒果烘成果乾上架電商平台

    市府農業局輔導桃源3里金煌芒果烘成芒果乾，上架「高雄首選電商平台」 行銷。（市府提供）

    市府農業局輔導桃源3里金煌芒果烘成芒果乾，上架「高雄首選電商平台」 行銷。（市府提供）

    2021/08/11 20:43

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市桃源區3里因斷橋變孤島，造成正值採收期的金煌芒果運出受阻，市府農業局輔導農民就地烘成芒果乾，上架「高雄首選電商平台」 行銷，請民眾多加採購，協助農民度過難關。

    高雄金煌芒果種植面積約881公頃，主要產區為桃源及六龜區，主要產期為每年夏季6至8月，桃源區因地勢較高、氣溫較低，金煌芒果開花成熟時間較晚，不料正值採收期，卻遭逢這波豪雨，明霸克露橋斷成為孤島，導致採收的金煌芒果無法運出產區。

    農業局輔導在地馬速達鱲工坊負責人張文珠協助農民，將金煌芒果烘成果乾，張文珠表示，桃源產區受制於交通中斷，新鮮芒果暫時無法外運，感謝市長陳其邁親臨桃源區關心果農，市府也適時向族人伸出援手，在急難時刻協助將金煌芒果果乾上架電商，是很有幫助的行銷方式，她希望大家能夠多多支持原鄉的產品。

    農業局長張清榮表示，金煌芒果果實碩大、肉質豐富、口感細緻，產區海拔高，空氣、水質、環境條件相當好，烘成果乾別有一番清爽滋味，雖因栽培面積比愛文芒果少，因此大多以鮮食為主，這次展現不同口感風味的芒果乾，大家不妨趁此機會嘗試一下。

    張清榮說，金煌芒果今年品質相當優良，可惜採收期遇到這次豪雨，讓農民1年心血付諸水流，市府輔導農民將已採收的金煌芒果烘成果乾，延長保存期限，並提升商品價值，歡迎大家到「高雄首選電商平台」，購買在地金煌芒果乾，一同支持災區的農民重新復建。

    市府農業局輔導桃源3里金煌芒果烘成芒果乾，上架「高雄首選電商平台」 行銷。（市府提供）

    市府農業局輔導桃源3里金煌芒果烘成芒果乾，上架「高雄首選電商平台」 行銷。（市府提供）

    市府農業局輔導桃源3里金煌芒果烘成芒果乾，上架「高雄首選電商平台」 行銷。（市府提供）

    市府農業局輔導桃源3里金煌芒果烘成芒果乾，上架「高雄首選電商平台」 行銷。（市府提供）

    市府農業局輔導桃源3里金煌芒果烘成芒果乾，上架「高雄首選電商平台」 行銷。（市府提供）

    市府農業局輔導桃源3里金煌芒果烘成芒果乾，上架「高雄首選電商平台」 行銷。（市府提供）

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