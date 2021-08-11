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    首頁　>　高雄市

    豪大雨北高雄部分積淹水 民代會勘爭取經費改善

    立委邱志偉今天邀集相關單位會勘積淹水地點，將持續爭取經費改善易淹水狀況。（邱志偉服務處提供）

    立委邱志偉今天邀集相關單位會勘積淹水地點，將持續爭取經費改善易淹水狀況。（邱志偉服務處提供）

    2021/08/11 19:58

    〔記者蘇福男／高雄報導〕北高雄在這次豪大雨積淹水災情相對輕微，顯示滯洪池和水利建設發揮功效，立委邱志偉今天邀集相關單位會勘積淹水地點，將持續爭取經費改善易淹水狀況。

    此次豪大雨包括橋頭區樹和路、通燕路、岡山區興北巷、嘉峰路、彌陀區壽齡國小旁及梓官區港十街等，均有積淹水情形，邱志偉今天邀集內政部營建署、高市水利局等單位逐一會勘，討論未來水利建設的因應之道。

    邱志偉表示，會勘後部分水利建設尚須更縝密的規劃，將請水利局後續將相關計畫、經費需求再統整，他會向營建署、水利署爭取經費，逐步改善積淹水情況。

    邱志偉說，在高雄面臨積淹水災情時，在野黨攻擊前瞻建設對於治水成效有限，但就大岡山地區而言，這幾年前瞻建設投入治水的建設已逐漸看到成效，以高市現有的15座滯洪池，其中5座就在大岡山地區，典寶溪A、B、D三座滯洪池有效降低典寶溪水位，另施工中的五甲尾滯洪池也適時發揮滯洪功能，都是讓大岡山地區順利度過此次豪大雨危機的重要建設。

    他表示，根據水利署的監測資料顯示，7月底到8月初強降雨在岡山地區24小時最大降雨量為330毫米，相較於3年前823豪雨雨量434.5毫米較少，但土庫排水系統的淹水面積從3年前541公頃降至今年7.48公頃，淹水時間也大幅減少，其中，五甲尾滯洪池、潭底排水渠道改善及增加抽水機組等，都確實改善附近易淹水的狀況。

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