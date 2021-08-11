高雄六龜、不老、寶來溫泉退房潮 業者：損失上千萬元

荖濃溪沿岸土石流佔據路面。（記者黃旭磊攝）

2021/08/11 18:06

〔記者黃旭磊／高雄報導〕上週7日水災導致六龜、不老及寶來溫泉湧現退房潮，即日起到9月沒有一筆生意；業者稱，路還是好的、設施也完備，期待解封後遊客上山。

荖濃溪東岸因西岸大規模崩塌，導致寶來一號橋往桃源方向土石流佔據路面，寶來花賞溫泉、六龜觀光休閒協會沿岸毀壞；新發里長劉俊麟今天説，砂石沖至下游，讓東岸潰堤成為護岸，河川局需辦理疏浚否則影響更下游新發橋、新威橋及六龜大橋。

國軍第四作戰區持續派員打掃新開社區別墅區；六龜觀光休閒協會理事長黃瓘博説，此次八七水災延續五月新冠肺炎災情，3個月來溫泉、民宿及山莊業者「一個生意也沒有」，民眾預期路毀，9月前訂房全數取消，六龜、不老及寶來溫泉退房潮損失上千萬元。

黃瓘博指出，藤枝國家森林公園經歷莫拉克風災，12年後於今年5月7日開園，未料，幾週後連續遭逢疫情及水災淹路，一切又回到原點。

由於荖濃溪中、上游缺乏疏浚，河床不斷堆高；劉俊麟比喻說，寶來一號橋高度在2009年莫拉克風災前，跳下去「會死人」，現在跳下去只會殘廢，期待工程借鏡南投縣魚池鄉整頓河岸經驗，帶動觀光人潮。

當地居民陳昌盟建議，排水溝寬度不夠，且多設計成直角轉彎，導致土石流堆積、溢流至馬路，建議改成直線通往溪底。

新發里長劉俊麟（圖）憂心砂石影響下游橋樑。（記者黃旭磊攝）

居民整理家園。（六龜觀光休閒協會提供）

國軍第四作戰區打掃新開社區。（六龜觀光休閒協會提供）

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