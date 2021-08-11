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    3歲女兒遭噴槍奪命 母親英文刺青憶女：妳一直都在我心中

    鄧女英文刺青懷念女兒。（記者洪定宏攝）

    鄧女英文刺青懷念女兒。（記者洪定宏攝）

    2021/08/11 16:22

    〔記者洪定宏／高雄報導〕3歲鄧姓女童（從母姓）前年由鄺姓生父開車載出遊玩，在加油站洗車時，女童遭空氣噴槍噴擊高壓氣體致死，二審改判鄺男10年有期徒刑，鄧姓生母出面接受媒體訪問欣慰地說：「女兒沉冤得雪！」鄧女特別在右鎖骨以英文刺青「ＭＭ，You are always in my heart.」（妹妹，妳一直都在我心中。），藉以懷念女兒。

    鄧女表示，女兒死得很無辜，雖然懷疑鄺男近距離殺害孩子，且法院已有抗組織胺藥物殘留等科學證據，但鄺男仍矢口否認，不斷為自己辯解，沒有悔意，所以今天上午得知重判，覺得欣慰，尤其數日前曾對女兒說：「希望老天幫忙，能得到真相！」

    鄧女上午先接受媒體電話訪問，下午現身高雄高分院再度受訪，多次哽咽啜泣，感謝司法及各界幫忙，後續還有漫長的官司，不會放棄任何希望。

    雖然鄧女指鄺男每一次庭審都有出席，但媒體撥打鄺男的手機號碼，他沒有接聽及回電。

    鄧女指出，因為沒有訴訟經驗，過程充滿挫折、失望、難過、憤怒，工作曾經停擺。她出示女兒在醫院急救的腫脹照片時，忍不住哽咽啜泣形容說：「像一個球的孩子，真的很不捨。」

    鄧女表示，女兒身上有無數傷痛，對她有所虧欠，希望為她伸冤，不到最後一刻，不會放棄，希望找出真相。

    鄧女出面接受媒體訪問。（記者洪定宏攝）

    鄧女出面接受媒體訪問。（記者洪定宏攝）

    女童在醫院急救時臉部腫脹如氣球。（鄧女提供）

    女童在醫院急救時臉部腫脹如氣球。（鄧女提供）

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