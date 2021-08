3歲女兒遭噴槍奪命 母親英文刺青憶女：妳一直都在我心中

鄧女英文刺青懷念女兒。(記者洪定宏攝)

〔記者洪定宏/高雄報導〕3歲鄧姓女童(從母姓)前年由鄺姓生父開車載出遊玩,在加油站洗車時,女童遭空氣噴槍噴擊高壓氣體致死,二審改判鄺男10年有期徒刑,鄧姓生母出面接受媒體訪問欣慰地說:「女兒沉冤得雪!」鄧女特別在右鎖骨以英文刺青「MM,You are always in my heart.」(妹妹,妳一直都在我心中。),藉以懷念女兒。

鄧女表示,女兒死得很無辜,雖然懷疑鄺男近距離殺害孩子,且法院已有抗組織胺藥物殘留等科學證據,但鄺男仍矢口否認,不斷為自己辯解,沒有悔意,所以今天上午得知重判,覺得欣慰,尤其數日前曾對女兒說:「希望老天幫忙,能得到真相!」

鄧女上午先接受媒體電話訪問,下午現身高雄高分院再度受訪,多次哽咽啜泣,感謝司法及各界幫忙,後續還有漫長的官司,不會放棄任何希望。

雖然鄧女指鄺男每一次庭審都有出席,但媒體撥打鄺男的手機號碼,他沒有接聽及回電。

鄧女指出,因為沒有訴訟經驗,過程充滿挫折、失望、難過、憤怒,工作曾經停擺。她出示女兒在醫院急救的腫脹照片時,忍不住哽咽啜泣形容說:「像一個球的孩子,真的很不捨。」

鄧女表示,女兒身上有無數傷痛,對她有所虧欠,希望為她伸冤,不到最後一刻,不會放棄,希望找出真相。

鄧女出面接受媒體訪問。(記者洪定宏攝)

女童在醫院急救時臉部腫脹如氣球。(鄧女提供)

