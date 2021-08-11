疫情解封帶進觀光人潮 哈瑪星日式老屋改建吸客

蔡欣辰改建父執輩於1943年木造老屋，命名「引居」。（記者黃旭磊攝）

2021/08/11 12:16

〔記者黃旭磊／高雄報導〕疫情微解封以來，連續2個週末人潮湧進鹽埕老街，20-40歲文青藝術家改建哈瑪星日式老屋，創造時尚設計品牌吸客。

中央流行疫情指揮中心宣布解封措施，哈瑪星街道持續出現人潮，高雄市文化局「大駁二文青創星埕計畫」今天公布5名獲選創業者，引用青年創業發展基金改造駁二大義區、哈瑪星一帶老屋，為街道挹注新生命。

「78年前，家族在這裡蓋了日本房子」，青年藝術家蔡欣辰改建父執輩於1943年興建木造老屋，命名「引居」； 蔡欣辰向本報表示，雖在北部工作並飛到紐西蘭留學，最期盼回到家鄉，再見到陪伴青春歲月海灣及深愛家人。「引居」改造和室雙層老屋地磚，規劃成藝術交流空間，為地區注入藝文氣息。

文化局長王文翠表示，市長陳其邁全力支持青年創業，副市長史哲提出以駁二為文創發展核心，推出「大駁二文青創星埕—鹽埕哈瑪星青年駐業補助計畫」，第二批入選文創者包含視覺設計、金工創作，其中4人在鹽埕、哈瑪星一帶耕耘超過3年，長久深耕鹽埕、哈瑪星老城區。

梁家豪自創「良面學堂」，打造時尚流行產業教育平台耕耘近5年，月森設計與一念設計位於鹽埕鄰近駁二大義區，經營視覺插畫及印刷設計，野無境有限公司在舊堀江商場巷弄，深耕在地藝文活動近5年。

一念設計鄰近駁二大義區，經營視覺插畫及印刷設計。（記者黃旭磊攝）

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