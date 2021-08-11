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    首頁　>　高雄市

    3歲女童遭噴槍奪命案父二審改判10年 母激動：他沒悔意

    2019年1月3歲鄧姓女童和父親到洗車場自助洗車，卻不幸慘遭空氣噴槍奪命。（資料照）

    2019年1月3歲鄧姓女童和父親到洗車場自助洗車，卻不幸慘遭空氣噴槍奪命。（資料照）

    2021/08/11 11:58

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄一名3歲鄧姓女童（從母姓）前年由鄺姓男子開車載出遊玩，載至加油站洗車時，女童遭空氣噴槍噴擊高壓氣體致死。檢警發現案情不單純移送法辦，橋頭地院一審認定女童把玩時誤觸，加上一旁生父未留意造成意外，依過失致死判鄺男1年10個月，生母質疑鄺男殺害女兒提出上訴，高雄高分院今天改依成年人故意傷害兒童致死罪改判有期徒刑10年，仍可上訴。

    得知二審判決結果，鄧母心情很激動，她說一直以來想知道女兒死亡的真相，感謝檢察官和二審法官，女兒死得那麼冤枉無辜，她認為被告沒有悔意，她永遠無法忘記女兒死亡的情景，她表示會要跟律師討論。

    檢警調查女童是被高壓氣流灌肺致死，生父鄺男稱女兒在他洗車時，自行將空氣噴槍放進嘴裡把玩後，突然臉色蒼白痛苦趴在車座，當時立刻將女兒送醫急救，女童到院時已經死亡，醫院檢查發現女童有氣胸、皮下氣腫等生理癥狀。

    橋頭地檢署於2019年5月偵結，根據加油站監視影像，認為鄺男當天見女兒持噴槍把玩，僅口頭制止未即時拿走噴槍，女童才會持噴槍往自己口中噴氣受傷，認為鄺男並無殺人犯意，當時依過失致死罪嫌將他起訴，女童的生母無法接受女兒死訊，曾於臉書上公開質疑質疑鄺男殺死女兒，引發各界關注。

    案經一審橋頭地院審理時，被告鄺男喊冤，堅稱沒有殺害親生女兒的動機，法官認定女童把玩誤觸噴槍，才導致女童被高壓氣流灌肺傷害致死，被告有過失但未涉殺人罪責，依過失致死罪刑1年10月，檢方上訴，二審依傷害兒童致死改判10年。

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