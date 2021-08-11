朱立倫拚黨魁訪高市國民黨團 陳其邁：救災期間綁樁令人遺憾

高雄市長陳其邁指出，高雄還在救災，朱主席卻為選舉綁樁，感覺有點遺憾。（記者王榮祥攝）

2021/08/11 16:11

首次上稿10:50

更新時間16:11（新增朱立倫回應）

〔記者王榮祥／高雄報導〕競逐國民黨主席的前主席朱立倫，昨私訪高市議會國民黨團，引起地方關注，高雄市長陳其邁今指出，高雄還在救災期間卻來為選舉綁樁，覺得比較遺憾，若真關心高雄，應該不分藍綠一同救災，會比較大氣。

朱立倫昨私訪高市議會國民黨團，由於競爭對手江啟臣日前才來過高雄，朱立倫此行被解讀也是為黨主席選舉而來，引發關注。

在朱立倫拜訪藍營同時，陳其邁是搭直升機進入桃源災區勘災、慰問民眾，他今天對此指出，桃源區3個里受困，很多居民因為聯外橋樑斷掉，所以他很擔心，昨天飛機來來回回2次才進去災區。

他進一步提及，朱主席為選舉綁樁，在高雄救災期間過來，覺得是比較遺憾，假如真的關心高雄的話，應該在高雄還有災情的時候，大家都能夠拋棄政黨成見，協同救災，不分藍綠一同來救災，這樣會是一個比較大氣的做法。

朱立倫今天也在高雄與基層聚會，他表示，昨天到高市議會跟所有高市議員、議長，討論到整個災情、以及將來怎做好路平，他也呼籲陳其邁市長，擔任市長與市府團隊要負起責任，別甩鍋韓市府。

他也提到，這兩天不管到高雄或屏東，就是要深入基層，跟黨代表、黨員、民眾接觸，唯有多了解民意、跟民意在一起，國民黨才能再起。

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