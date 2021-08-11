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    高雄「亞灣新創園」招商 推「一免兩減半」優惠

    高雄「亞灣新創園」招商，推出「一免兩減半」優惠。（資料照）

    高雄「亞灣新創園」招商，推出「一免兩減半」優惠。（資料照）

    2021/08/11 08:55

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄「亞灣新創園」將於今年10月啟用，高市府推出「一免兩減半」優惠，希望打造5G新創國訓中心！

    高雄市副市長羅達生表示，「亞灣新創園」是「亞灣5G AIoT創新園區」國家級計畫中，培育新創發展最重要的場域，市府也首創申請5G研發專網，結合高展館、流音中心、電競館、港埠中心、高軟園區等5大國際場館，及中油、中鋼、台電、港務公司4大國營事業，提供全台最完整的5G AIoT驗證場域。

    羅達生強調，高市府已經做好準備，與經濟部攜手建置5G基礎設施、開闢高軟二期及亞灣新創園，並鎖定各領域產業的指標性廠商，積極招商，希望透過以大帶小機制，帶動高雄產業翻轉。

    高市經發局長廖泰翔說，位於高軟一期園區內的「亞灣新創園」，將於10月啟用，進駐園區將可享有「一免、兩減半」優惠補助，也就是第一年免租金、第二年半價，盼吸引優秀5G、AIoT、智慧內容、體感科技、海洋觀光等新創業者進駐，受理申請至8月20日止。

    廖泰翔指出，「亞灣新創園」將為高雄帶來更多的新創輔導資源，市府將鏈結DAKUO、KO-IN等在地新創基地合作，共同招募更多優秀新創團隊落地高雄，歡迎踴躍加入5G國家隊。第二場「亞灣新創園招商暨補助說明會」將於8月13日線上舉辦，歡迎新創團隊、加速器報名！詳情請洽報名網址

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