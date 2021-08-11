雨炸高雄50水利水保設施損壞 向中央爭取5億經費復建

林園排水大排護岸及防汛道路因連日豪雨坍塌，水利局進行搶險工程。（記者陳文嬋攝）

2021/08/11 00:18

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄連10天累積降雨量超過去年全國平均降雨量，初估已造成50件水利水保設施損壞，水利局將爭取中央經費5億元，加速推動災害復建工程。

水利局根據氣象局資料，高雄從7月31日到8月9日共10天累積降雨量達2410.5毫米，超越去年全國平均降雨量2207毫米，10日山區持續降雨，達大雨等級雨量。

連日豪雨初估造成50處水利水保設施損壞，水利局持續進行搶險工程，控制災害範圍，預防災害持續擴大，同步啟動後續災害復建設計作業，將爭取中央災害復健經費5億元，儘速辦理發包施工。

鳳山溪中崙國中後方護岸100公尺，因連日豪雨造成溪水暴漲，不斷沖刷護岸，造成變形位移，水利局連夜趕工，出動大型怪手，打設鋼板樁保護，今完成搶險工程。

大寮區鳳林二路235號右側林園大排護岸護岸及防汛道路坍塌約百公尺，水利局現場拉起封鎖線，避免人車誤入，同步啟動災害復建工程細部設計，後續將辦理施工。

大社區牛食坑排水中圳橋下游左岸道路護岸，因連日豪雨，河水高漲湍急，造成基礎淘空、開裂，也加速背填土流失，導致道路塌陷損壞約百公尺，水利局先行堆置消坡塊，防止護岸因水流持續沖刷位移，並啟動災害復建設計作業，加速災後復原進度。

水利局於大社區牛食坑排水中圳橋下游左岸進行搶險工程。（記者陳文嬋攝）

鳳山溪中崙國中後方護岸因連日豪雨沖刷變形位移，水利局連夜趕工，今完成搶險工程，控制災害範圍，預防災害持續擴大。（記者陳文嬋攝）

鳳山溪中崙國中後方護岸因連日豪雨沖刷變形位移，水利局今完成搶險工程，控制災害範圍，預防災害持續擴大。（記者陳文嬋攝）

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