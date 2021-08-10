為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　高雄市

    大排變「牛奶河」！高市爐石業者亂排廢水 開罰1萬至600萬

    高市環保局今查獲地勇公司廠內逕流廢水未妥善處理，排放至廠外水溝再流入大排，造成污染變成乳白色，將依水污法開罰1萬至600萬元。（市府提供）（記者陳文嬋攝）

    高市環保局今查獲地勇公司廠內逕流廢水未妥善處理，排放至廠外水溝再流入大排，造成污染變成乳白色，將依水污法開罰1萬至600萬元。（市府提供）（記者陳文嬋攝）

    2021/08/10 21:21

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市環保局今查獲地勇公司廠內逕流廢水未妥善處理，排放至廠外水溝再流入大排，造成污染變成乳白色，將依水污法開罰1萬至600萬元，並要求增加逕流廢水，收集截流系統容量改善。

    環保局今接獲地方陳情，指稱大發工業區內大排有事業非法排放乳白色廢水，稽查人員會同地方及大發污水廠人員前往，於大寮區光明路一段與光明路一段1153巷大排水溝巡查，發現水色呈白色混濁狀，現場採樣檢測pH值11.83，水溫30.8℃。

    稽查人員沿上游巡查，於地勇公司大門前及廠內檢測水樣pH值11.52，現場採樣水樣乙組送驗，經查為近日連續降雨，導致逕流廢水超過收集截流容量，雨水沖刷爐石流出廠外排水溝，再流入大排造成污染，將依水污染防治法第18條告發，開罰1萬至600萬元罰緩，並要求該公司改善，增加逕流廢水，收集截流系統容量。

    環保局表示，地勇公司從事爐石物料及鐵渣等加工再利用，廠內逕流廢水未妥善處理，即排放至廠外排水溝，導致排水溝的水質遭污染呈乳白色，高鹼性廢水已明顯超出放流水管制標準pH值6至9，使河川水質惡化，嚴重影響大發工業區內大排水質，後續請臨海、林園、大發聯合污水處理廠督導該公司於2星期內清除大發工業區及光明路沿線排水溝及大排內污染物。

    環保局呼籲業者豪雨期間應留意廠區逕流廢水截流容量，勿非法排放廢水污染河川，並結合民間力量，強力掃蕩不法排放，共同維護河川清淨，若查獲違規排放將依法予以重罰停工，嚴重者則一併移請檢警刑事偵辦。

    高市環保局今查獲地勇公司廠內逕流廢水未妥善處理，排放至廠外水溝再流入大排，造成污染變成乳白色，將依水污法開罰1萬至600萬元。（市府提供）（記者陳文嬋攝）

    高市環保局今查獲地勇公司廠內逕流廢水未妥善處理，排放至廠外水溝再流入大排，造成污染變成乳白色，將依水污法開罰1萬至600萬元。（市府提供）（記者陳文嬋攝）

    環保局人員現場採水送驗。（市府提供）（記者陳文嬋攝）

    環保局人員現場採水送驗。（市府提供）（記者陳文嬋攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    抓到了！魚寮溪6家畜牧業偷排豬屎黑水 彰化擬重罰1.2億
    2021/06/13 11:13

    抓到了！魚寮溪6家畜牧業偷排豬屎黑水 彰化擬重罰1.2億
    久旱不雨浮油廢水「全塞住」 南投小溪橋赫見魚群翻肚
    2021/05/28 13:50

    久旱不雨浮油廢水「全塞住」 南投小溪橋赫見魚群翻肚

    最命苦椎間盤是它 腰痛腿麻怎麼解？
    環保局1小時找出污染源 土城工廠漏出廢水被罰
    2021/05/22 11:55

    環保局1小時找出污染源 土城工廠漏出廢水被罰
    300甲芋頭田枯萎 大甲農民到上游苗栗化工廠抗議
    2021/05/14 13:27

    300甲芋頭田枯萎 大甲農民到上游苗栗化工廠抗議

    企業「智」造升級儲存設備首選戴爾
    高雄市今日熱門
    高雄》AZ、莫德納第2劑 陳其邁估8月下旬施打
    2021/08/04 05:30

    高雄》AZ、莫德納第2劑 陳其邁估8月下旬施打

    高雄》支持國產疫苗 官員全舉手力挺
    2021/08/04 05:30

    高雄》支持國產疫苗 官員全舉手力挺

    高雄》Xmen趴傳播鏈 衛局：指標男台北群聚
    2021/08/04 05:30

    高雄》Xmen趴傳播鏈 衛局：指標男台北群聚

    高雄》大寮重劃區2座滯洪池 提前上場建功
    2021/08/04 05:30

    高雄》大寮重劃區2座滯洪池 提前上場建功

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播