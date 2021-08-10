大排變「牛奶河」！高市爐石業者亂排廢水 開罰1萬至600萬

高市環保局今查獲地勇公司廠內逕流廢水未妥善處理，排放至廠外水溝再流入大排，造成污染變成乳白色，將依水污法開罰1萬至600萬元。（市府提供）（記者陳文嬋攝）

2021/08/10 21:21

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市環保局今查獲地勇公司廠內逕流廢水未妥善處理，排放至廠外水溝再流入大排，造成污染變成乳白色，將依水污法開罰1萬至600萬元，並要求增加逕流廢水，收集截流系統容量改善。

環保局今接獲地方陳情，指稱大發工業區內大排有事業非法排放乳白色廢水，稽查人員會同地方及大發污水廠人員前往，於大寮區光明路一段與光明路一段1153巷大排水溝巡查，發現水色呈白色混濁狀，現場採樣檢測pH值11.83，水溫30.8℃。

稽查人員沿上游巡查，於地勇公司大門前及廠內檢測水樣pH值11.52，現場採樣水樣乙組送驗，經查為近日連續降雨，導致逕流廢水超過收集截流容量，雨水沖刷爐石流出廠外排水溝，再流入大排造成污染，將依水污染防治法第18條告發，開罰1萬至600萬元罰緩，並要求該公司改善，增加逕流廢水，收集截流系統容量。

環保局表示，地勇公司從事爐石物料及鐵渣等加工再利用，廠內逕流廢水未妥善處理，即排放至廠外排水溝，導致排水溝的水質遭污染呈乳白色，高鹼性廢水已明顯超出放流水管制標準pH值6至9，使河川水質惡化，嚴重影響大發工業區內大排水質，後續請臨海、林園、大發聯合污水處理廠督導該公司於2星期內清除大發工業區及光明路沿線排水溝及大排內污染物。

環保局呼籲業者豪雨期間應留意廠區逕流廢水截流容量，勿非法排放廢水污染河川，並結合民間力量，強力掃蕩不法排放，共同維護河川清淨，若查獲違規排放將依法予以重罰停工，嚴重者則一併移請檢警刑事偵辦。

高市環保局今查獲地勇公司廠內逕流廢水未妥善處理，排放至廠外水溝再流入大排，造成污染變成乳白色，將依水污法開罰1萬至600萬元。（市府提供）（記者陳文嬋攝）

環保局人員現場採水送驗。（市府提供）（記者陳文嬋攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法