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    首頁　>　高雄市

    高雄桃源區3里 8/11仍停班停課

    台20線上明霸克露橋日前遭沖毀。（資料照，居民提供）

    台20線上明霸克露橋日前遭沖毀。（資料照，居民提供）

    2021/08/10 19:51

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市桃源區「明霸克露橋」因豪雨致橋梁斷裂，部分地區聯外道路中斷，高市府今晚宣布，桃源區復興里、拉芙蘭里、梅山里等三里，明天（8/11）仍停止上班、停止上課。

    高雄市長陳其邁今天下午搭乘直升機，挺進桃源區，他強調希望趕快把明霸克露橋搶通，這是當地里長反應最便捷的方式，希望能縮短14-16天，越短越好，至少讓四輪驅動車能夠趕快來運補物資。

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