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    首頁　>　高雄市

    高市泳池即起有條件開放 飛輪、瑜珈、有氧團課教室也解禁

    高雄市政府今晚宣布公立及民營游泳池自即日起有條件開放營運。（圖運發局提供）

    高雄市政府今晚宣布公立及民營游泳池自即日起有條件開放營運。（圖運發局提供）

    2021/08/10 20:12

    〔記者方志賢／高雄報導〕因應中央流行疫情指揮中心有條件開放游泳池營運，高雄市政府今晚也宣布公立及民營游泳池自即日起有條件開放營運，開放原則比照教育部「游泳池因應COVID-19防疫管理指引」辦理，並呼籲市民在游泳健身的同時，仍須維持防疫意識、遵守防疫措施。 另外，高市健身房的飛輪、瑜珈、有氧等團體課程及有氧教室也同步開放。

    運動發展局表示，市府所屬游泳池（含委外泳池）計7池，分別為國際池、三民池、楠梓池、左營池、鳳山池、大寮池、前鎮池，每日開放2場次，分別是上午6時至10時、下午13時30分至17時30分，每場提前30分鐘進行清消作業。

    運發局長侯尊堯表示，開放期間實施防疫措施包含實聯制、個人運動器具（如泳鏡、面鏡、浮具等）不得互相借用、落實人流及水道控管，容留人數限制每10平方公尺至多1人，公立泳池每場限定100至125人，以現場公告為主，離場後不遞補人數，泳客應於游泳結束後立即上岸戴上口罩，盡可能減少未戴口罩時間。

    此外，依據教育部公告規定，游泳池不開放附屬設備，包括淋浴間、三溫暖、烤箱、水療池、遊戲池、餐飲部門等，且不提供浮板、泳鏡、泳帽、吹風機等相關設備。

    高雄市公立及民營游泳池場域門口依規定主動公告「場域容留量」、「教練、救生員與防護員疫苗注射與快篩結果」，尤其禁止跨縣市民眾至高市游泳池活動，運發局呼籲民眾至游泳池運動，仍須配合相關防疫措施，落實防疫新生活。

    高雄市政府今晚宣布公立及民營游泳池自即日起有條件開放營運。（圖運發局提供）

    高雄市政府今晚宣布公立及民營游泳池自即日起有條件開放營運。（圖運發局提供）

    高市健身房的飛輪、瑜珈、有氧等團體課程及有氧教室也同步開放。（運發局提供）

    高市健身房的飛輪、瑜珈、有氧等團體課程及有氧教室也同步開放。（運發局提供）

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