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    高雄山區重創 藍綠動員送愛挺原鄉

    民進黨高雄市黨部捐助30萬元，投入豪雨受災區賑災。（記者葛祐豪攝）

    民進黨高雄市黨部捐助30萬元，投入豪雨受災區賑災。（記者葛祐豪攝）

    2021/08/10 19:14

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕豪大雨造成高雄山區居民受創，藍綠各自動員，送愛挺原鄉！民進黨高雄市黨部今宣布捐助30萬元，投入豪雨受災區賑災；國民黨籍副議長陸淑美與多名議員，則深入桃源區勘災。

    近日西南氣流挾帶豐沛雨量，狂襲台灣南部，高雄市茂林、桃源及那瑪夏等3原住民行政區首當其衝，不少原鄉部落居民因家園被洪水侵襲，被迫撤離，明霸克露橋更遭湍急溪水沖毀，影響當地生活物資補給。

    民進黨高雄市黨部主委趙天麟今天下午宣布，捐助茂林、桃源及那瑪夏等3原住民行政區共30萬元，作為賑災之用，款項將用於賑災或購買物資，盼能把愛送入原鄉，也希望拋磚引玉。

    受贈代表是高雄市原住民市議員范織欽，趙天麟強調，此次捐贈只是個開端，未來市黨部在不影響救災前提下，將實地進入災區，關心受災民眾，成為原鄉民眾最強的後盾。

    另方面，國民黨籍的高雄市議會副議長陸淑美，繼昨天號召各界捐贈物資到偏鄉後，今天也偕同藍營議員李眉蓁、黃香菽、鍾易仲、蔡武宏、李亞築，深入桃源災區，實地勘災。

    對於八八風災後興建的明霸克露橋，此次遭山洪沖毀，部落對外交通中斷，地方人士則呼籲應儘速於原地重建，並希望參考新威大橋的鋼拱結構設計，或成功吊橋等無橋墩方式建構，以避免再發生斷橋之憾。

    國民黨議員深入桃源災區，實地勘災。（高雄市議會提供）

    國民黨議員深入桃源災區，實地勘災。（高雄市議會提供）

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