林于凱質疑中資掌握高雄港 陳其邁：轉交經濟部詳查

時代力量議員林于凱，質疑中資掌握高雄港。（記者李惠洲攝）

2021/08/10 11:16

〔記者葛祐豪／高雄報導〕 高雄市議會今天進行總質詢，時代力量議員林于凱質疑中資掌握高雄港，市長陳其邁表示會將資料轉交經濟部，詳查背後的資金來源。

林于凱質詢時說，台灣最重要的碼頭設施，掌握在中國國企手中，其中長期租用的高明貨櫃碼頭（租約到2057年）、66號、67號碼頭（租約到2024年）背後，都有中資間接操控。

林于凱指出，今年6月撞進70號碼頭的船，就是中遠海運底下東方海外的船，不管是高明貨櫃還是東方海外，背後現在都是中共黨營企業「中遠海運集團」。如果今天衝進高雄港碼頭的船，載的不是產品，而是共軍生化武器，後果不堪設想。

針對中資繞道控制高雄港碼頭，林于凱指出，高雄港第六貨櫃中心被高明貨櫃碼頭簽約50年，高明貨櫃持股30%的香港政龍投資公司，背後股東全是中資企業，高明貨櫃其中一名董事張達宇，甚至是中遠海運的董事，直接由中國黨營企業的董事介入高雄港的營運，明顯有國安疑慮。

林于凱質疑，2009年高雄港65、66號碼頭由台灣東方海外公司承租到2024年，東方海外國際在2018年卻遭中遠海運收購，間接取得碼頭控制權，在股權異動同時，台灣東方海外董事長更換為徐定心，投審會就判斷背後沒有中資的介入。

他說，然而徐定心是誰？2011年中國國台辦主任陳雲林赴台拜訪「中遠海運駐台代表處」時，接待者就是徐定心，10年來跟中共往來密切，投審會居然認為台灣東方外海跟中遠海運沒有關係，讓人難以置信。

對此，高雄市長陳其邁回應說，東方海外的股權結構，看起來是國人，但背後的資金，按照投審會規定，要追蹤資金來源，而不是用公司登記，「這個還是要去查」。

陳其邁強調，這是屬於中央權責，他會把林于凱質詢的資料，轉交經濟部，詳查背後的資金來源。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法