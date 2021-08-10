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    首頁　>　高雄市

    10多名惡煞砸毀養生會館 高市警逮3嫌

    高雄市苓雅區某養生會館，今清晨遭10多名男子持球棒砸毀店家大門玻璃及櫃檯物品，傍晚警方在旗津、大寮等區逮獲帶頭陳姓男子等9人。（讀者提供；本報合成）

    高雄市苓雅區某養生會館，今清晨遭10多名男子持球棒砸毀店家大門玻璃及櫃檯物品，傍晚警方在旗津、大寮等區逮獲帶頭陳姓男子等9人。（讀者提供；本報合成）

    2021/08/10 20:18

    首次上稿 08:40
    更新時間 20:18（新增：逮9嫌）

    〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市苓雅區某養生會館今（10日）清晨遭10多名男子持球棒砸毀大門玻璃及櫃檯物品，警方傍晚在旗津、大寮等區逮獲帶頭陳姓男子等9人，陳男供稱日前到養生館消費與店家發生糾紛，因疫情趨緩、店家開始營業，號召多人持棍棒砸店，但陳嫌說詞避重就輕，警方仍持續調查相關證據，全案先依恐嚇、妨害秩序、毀損等罪嫌送辦。

    苓雅分局凱旋路派出所今清晨5時許接獲報案稱，武廟路某養生會館遭人砸店，員警火速趕往處理。警方到場時，滋事人員全數離去。苓雅警方與警察局刑警大隊成立專案小組偵辦。

    經專案小組現場勘查、查訪目擊證人及調閱周邊監視器，掌握多輛自小客車車號及多名嫌疑人，隨即兵分多路前往旗津區及大寮區，共查獲4輛作案搭乘的自小客車及陳男（31歲）、陳男（21歲）、廖男（20歲）、孫男（23歲）、林男（22歲）、孫男（27歲）、朱男（22歲）、侯男（32歲）、侯男（24歲）等9人，並查扣棍棒1批及手機等證物。

    帶頭陳男到案後供稱，日前至養生會館消費時與店家發生糾紛，因疫情趨緩、店家開始營業時，號召多人持棍棒砸店，由於陳男說詞避重就輕，警方將持續調查相關證據，全案先依恐嚇、妨害秩序、毀損等罪嫌移請高雄地檢署偵辦。

    高雄市苓雅區武廟路一家養生會館，今清晨5時遭10名不明男子，持球棒毀損店家大門玻璃及櫃檯物品。（讀者提供）

    高雄市苓雅區武廟路一家養生會館，今清晨5時遭10名不明男子，持球棒毀損店家大門玻璃及櫃檯物品。（讀者提供）

    高雄市苓雅區某養生會館，今清晨遭10多名男子持球棒砸毀店家大門玻璃及櫃檯物品，傍晚警方在旗津、大寮等區逮獲帶頭陳姓男子等9人。（讀者提供）

    高雄市苓雅區某養生會館，今清晨遭10多名男子持球棒砸毀店家大門玻璃及櫃檯物品，傍晚警方在旗津、大寮等區逮獲帶頭陳姓男子等9人。（讀者提供）

    警方查扣棍棒1批及手機等證物。（圖讀者提供）

    警方查扣棍棒1批及手機等證物。（圖讀者提供）

    苓雅警分局長梁東山（左2）說明養生館砸店案的偵辦過程。（圖讀者提供）

    苓雅警分局長梁東山（左2）說明養生館砸店案的偵辦過程。（圖讀者提供）

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