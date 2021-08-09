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    首頁　>　高雄市

    高雄豪雨4天半狂炸1428.5毫米 784件災情尚有14件搶修中

    公路總局清除台27線路面土砂。（市府提供）

    公路總局清除台27線路面土砂。（市府提供）

    2021/08/09 23:51

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄豪雨4天15小時狂炸1428.5毫米，造成784件災情，尚有斷橋、土石崩落等14件持續搶修。

    高雄市連日大雨造成784件災情，自8月5日到今天下午3時累積降雨量以六龜區1428.5毫米最大，若從7月底到今天下午3時，最大累積降雨量為桃源區2410毫米，相當於平均1年降雨量。

    根據高市災害應變中心截至今晚資料，已完成積淹水39件、路樹災情366件、路燈損壞8件、道路災情315件、廣告招牌2件、圍籬倒塌10件；其餘處理中僅餘土石災情8件、封橋4座，全數已完成處理共770件，剩下14件搶修中。

    整體以道路災情315件最多，尚餘中寮山金山里路基斷裂搶修；另桃源區明霸克露橋斷橋，市府促公路總局力拚20天搶通，撒拉阿塢橋等4座橋樑封閉搶修中。

    這次超大豪雨是繼2009年莫拉克颱風以來，高雄遭逢最大降雨事件，目前土石流潛勢溪流警戒均已解除，桃源區台20線「明霸克露橋」因連日豪雨影響，前天遭玉穗溪水暴漲沖斷，目前安全考量撤離378人。

    此外，土石災情共有27件，其中8件持續搶修中，包括台20線96公里處及91公里處、台27線往荖濃方向、藤枝聯外道路10公里處、高133線、高132線等，持續搶修，水利局呼籲民眾雨後山區土石不穩，有崩塌、落石之虞，暫勿前往山區。

    公路總局清除台27線路面土砂。（市府提供）

    公路總局清除台27線路面土砂。（市府提供）

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