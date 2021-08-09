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    蘇貞昌南下勘查農損 陳其邁謝中央：高雄已列全品項救助區

    蘇貞昌今南下高雄勘災，農委會則以最快速度，於今天公告高雄為農損全品項救助區，加速協助農民度過難關。（翻攝陳其邁臉書）

    蘇貞昌今南下高雄勘災，農委會則以最快速度，於今天公告高雄為農損全品項救助區，加速協助農民度過難關。（翻攝陳其邁臉書）

    2021/08/09 23:09

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄連日遭大雨洗禮，導致嚴重水患與農損，行政院長蘇貞昌今專程南下勘災，農委會今也公告高雄為西南氣流豪雨農損全品項救助區，陳其邁晚間發文感謝中央、感謝院長幫忙，讓高雄能加速協助農民度難關。

    陳其邁指出，高雄木瓜正值採收，卻因大雨水傷、植株腐爛，整片果園的心血都報銷，農民心疼難過，他們感同身受；農委會估計至少需要2到6個月，才能恢復木瓜的供應量能。

    他進一步提及近日豪雨狂降，加上延遲性災損，累計到今天下午4點，高雄市農損已經達到5844萬，以木瓜、芒果、龍眼為主，畜產災損金額則達56萬3500元。

    陳其邁特別感謝行政院長蘇貞昌，今天專程南下高雄、實地了解農損狀況，他引述蘇貞昌的話，「要讓考驗如對抗疫情一般，只要合作，就能關關難過關關過，將災害影響減到最小」。

    因此，以往都要耗時一段時間，但這次中央主動公告、簡化勘災，並免貸款利息至明年4月；行政院農委會今天已公告，高雄市為西南氣流豪雨農損「全品項」救助地區。

    陳其邁表示，請農民朋友在今年8月10日到8月19日間，至區公所申請，例假日也可以申請，包含現金救助、低利貸款（另給予免息至明年4月），這一次救助從優、從速、從簡。

    陳其邁強調，已經指相關單位，只要農民拍照，區公所就會協助認定，加速助農民朋友度難關；並請環保局協助清運因受災損壞的農具、農產，幫忙農民朋友們儘速清理家園。

    另外，陳其邁也謝謝蘇貞昌、經濟部 、水利署等，持續協助高雄市水患改善，辦理前瞻基礎建設計畫，至目前為止，持續補助約55.33億元協助高市治水工作。

    他說明，美濃地區排水改善分兩期辦理，第一期「美濃湖排水瓶頸段橋樑及護岸缺口改善工程」等，經費2.25億元，第二期工程計5.78億元，預計今年發包，兩年內完工，加上美濃溪在地滯洪，將可解決美濃地區淹水問題。

    蘇貞昌今南下高雄勘災，農委會則以最快速度，於今天公告高雄為農損全品項救助區，加速協助農民度過難關。（翻攝陳其邁臉書）

    蘇貞昌今南下高雄勘災，農委會則以最快速度，於今天公告高雄為農損全品項救助區，加速協助農民度過難關。（翻攝陳其邁臉書）

    蘇貞昌今南下高雄勘災，同時也了解水患。（翻攝陳其邁臉書）

    蘇貞昌今南下高雄勘災，同時也了解水患。（翻攝陳其邁臉書）

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