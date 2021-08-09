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    藍籲節省煙火燈會經費 高雄觀光公協會：盼2活動振興觀光

    國民黨高市議員建議省下活動經費，全力振興經濟，並點名國慶煙火與台灣燈會。（記者王榮祥翻攝）

    國民黨高市議員建議省下活動經費，全力振興經濟，並點名國慶煙火與台灣燈會。（記者王榮祥翻攝）

    2021/08/09 22:42

    〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨高市議員建議節省活動經費挹注防疫與振興經濟，並點名國慶煙火與台灣燈會；高雄觀光公協會晚間發出聯合聲明，衷心期盼高雄兩大國際活動的舉辦，為觀光產業業者注入活水，共同成為振興台灣觀光的領頭羊。

    公協會聲明指出，觀光產業面對COVID-19疫情影響，遭逢前所未有重擊，各國邊境管制措施下，出國遊程近乎零收入；面對雪崩式下滑、近乎停擺的觀光產業，觀光業者咬牙苦撐，終於在近期得以從國內市場看見曙光。

    台灣近三個月防疫成果已近疫情趨緩之際，國內觀光經濟的復甦，需要透過亮點活動帶來觀光商機，台灣燈會與國慶煙火在睽違20年後即將重返高雄，無疑是觀光業界對於解封後的國內觀光市場重要指標。

    防疫優先，在嚴峻疫情下，觀光業者亦與市府共體時艱，惟紓困措施支持業者幅度有限，亦非企業長久之計；城市行銷的大型活動，才是真正得以是市場復甦的一帖良劑。

    依據國際組織估計，每場活動為所在地帶來的間接效益，是主辦單位的7倍，龐大的經濟效益，讓集客產業有火車頭產業之稱。

    國內旅遊才得以透過大型活動中，結合交通、餐飲、住宿、文化、娛樂，提高整體附加價值，帶動城市觀光經濟，擴大產業周邊效益，同時亦為高雄帶來國際城市行銷的嶄新的高度。

    公協會成員均衷心期盼，高雄兩大國際活動的舉辦，為觀光產業業者注入活水，共同成為振興台灣觀光的領頭羊。

    聯合聲明公協會名單：高雄市旅舘商業同業公會理事長周文彬、高雄市旅行商業同業公會理事長吳盈良、高雄市觀光協會理事長劉坤福、高雄市觀光旅館商業同業公會理事長林子寬、中華民國旅行業品質保障協會榮譽理事長黃金祥、大高雄觀光商圈總會會長劉昭智、東高雄觀光產業聯盟理事長鍾兆淵、大高雄觀光協會理事長鍾兆奇、大高雄旅行業經理人協會理事長高宗亮、高雄市民宿發展協會理事長黃翊誠。

    高雄觀光公協會晚間聯合聲明，衷心期盼國慶煙火、台灣燈會的舉辦，為觀光產業業者注入活水。（記者王榮祥翻攝）

    高雄觀光公協會晚間聯合聲明，衷心期盼國慶煙火、台灣燈會的舉辦，為觀光產業業者注入活水。（記者王榮祥翻攝）

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