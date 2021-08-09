舊左營國中開發案恐毀蓮池潭天際線 陳其邁：優先考量景觀

舊左營國中開發案（圖中三角形綠地）引發討論。（高市府提供）

2021/08/09 19:34

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市都委會審議通過舊左營國中都市計畫變更，引發部分社團及市議員質疑破壞蓮池潭風景區天際線及周遭整體景觀；高雄市長陳其邁今答詢時強調，優先順序是景觀、天際線、都市整體發展、觀光及開發強度。

舊左營國中校地開發案自2015年起歷經5次招商流標，地方人士及民代殷切期盼市府能有效加速地區發展，陳其邁上任後，指派林欽榮副市長擔任召集人，透過促參推動委員會的專家會議及跨局處研商，積極討論最佳開發方式，即保持基準容積，並採取公辦都更方式辦理、以提升招商成功機率。

不料日前高市都委會審議通過舊左營國中都市計畫變更，引發部分社團及市議員質疑破壞蓮池潭風景區天際線及周遭景觀，並計畫明天到高市議會陳情。

高市議員李雅慧、李眉蓁在議會總質詢相繼關切此案，陳其邁強調，都市計畫容積率會限制在300%以下，優先順序是景觀、天際線、都市整體發展、觀光及開發強度，會要求都發局掌握這些重點，尋求多贏可行方案。

另有關老樹問題，副市長林欽榮表示，區域內樹木是這塊基地的優點，樹木要盡可能保留，老樹與開發可以共榮。

舊左營國中現址早已於2014年即公告實施將學校用地、社教機構用地，變更為觀光發展特定專用區、公園用地等，其中觀光發展特定專用區屬於可建築發展土地，2015年起至2020年歷經5次招商流標。

考量鐵路地下化後都市機能縫合，善用基地緊鄰蓮池潭並鄰近國道10號、高鐵及台鐵左營站之區位優勢，市府將上述土地重新整體規劃，以大眾運輸導向結合都市更新，並劃定都市更新地區，後續將以公辦都更方式辦理開發，以提高招商成功機會。

為維護水岸景觀，市府都發局將基地納入都市設計審議地區，未來申請開發建築前均須提送都市設計審議；有關民眾陳情希望計畫區內珍貴紀念樹木保留部分，農業局已受理民眾提報，啟動調查、認定程序，預計17日召開樹保會審議，未來如經高雄市樹保會審議通過，指定為特定紀念樹木，開發時應依相關規定予以妥善保留保護。

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