勘查高雄木瓜受損 蘇揆：從簡從速從寬補助 如同抗疫「關關過」

行政院長蘇貞昌視察木瓜受損，指示積極協助復原。（記者洪臣宏攝）

2021/08/09 17:56

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄地區連日豪大雨致農業受損嚴重，行政院長蘇貞昌今天到木瓜重災區高雄美濃區視察，他指示相關補助要「從簡」、「從速」、「從寬」，這次要套用疫情期間的無息貸款政策，而復原工作要快，他相信只要一起合作，就可以像對抗疫情一樣，「關關難過關關過」。

蘇貞昌表示，今天早上在總統府召開明年預算會議報告，總統蔡英文特別關心農民，而立法院很支持相關預算，雖然雨量很大，但受災區域大幅縮小，水褪去很快，但還是有成災，成災補助部分要從簡、從速、從寬。

他說明，從簡就是不用申請勘查、複查、撥款，那要耗時好幾個月；從速就是撥款跟認定速度要更快，這要地方政府、農會幫忙；從寬就是以前採低利貸款，這次免利息，疫情期間採貸款免利息政策，這次成災生在疫情期間，可套用在一起。

他特別指示農糧署，趕快復原最重要，復原機具設備、材料、肥料要主動積極協助，農友有受損，要讓他們趕快再起來，種苗到清除都要趕快做到。

蘇貞昌說，雖然老天爺給我們考驗，但就像對抗疫情一樣，周邊國家疫情嚴重，但台灣在最短時間已經把疫情壓制下來，確診人數大大降低中，只要大家一起合作，可以對任何災害都可以減到最小，相信合作就可以「關關難過關關過」。

蘇貞昌在高雄市長陳其邁、經濟部長王美花、政務委員羅秉成、立委邱議瑩、許智傑、趙天麟及農委會等相關單位陪同下，前往瓜農鄭宏光果園視察。鄭宏光大嘆苦水說，木瓜正值採收，如今不僅水傷，且植株已經腐爛，整片果園都報銷了，損失不貲。

行政院長蘇貞昌視察木瓜受損情況。（記者洪臣宏攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法