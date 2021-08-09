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    男師學校群組傳曖昧訊息 法官認定非性騷判女師敗訴

    高雄男老師在LINE公群組傳曖昧惹怒女老師被告，法官認定非性騷判女方敗訴。（路透）

    高雄男老師在LINE公群組傳曖昧惹怒女老師被告，法官認定非性騷判女方敗訴。（路透）

    2021/08/09 18:11

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高市一所國中林姓男老師在學校70多人LINE的公群組，傳「這讓我感覺妳愛另一個人比較多」給王姓女老師，王女認為該訊息恐令其他同事誤以為她男女關係複雜，自認名譽權或隱私權受侵害，提告要求林男刊登道歉，並象徵性求償1元，林男喊冤，校方調查後認為與性騷擾無關，高雄地院最後判決女老師敗訴。

    判決書指出，被告林老師也是該國中敎師會會長，去年9月間，他在學校老師群組內公開回訊王姓女老師，內容為「這讓我感覺妳愛另一個人比較多」、「所以我願意答應妳的邀約」、「時間就我打電話跟妳約吧」等文字，群組內有70多人，王女認為他的留言易使人誤會兩人關係，其他人會感覺帶有情愛意味，甚至性取向之意涵。

    王姓女老師認為被告侵害了她的名譽，甚至因提及她而有侵害其隱私權，憤而向法院提告，要求在高雄市教師產業工會網站最新消息區，以及老師公群組刊登道歉聲明，也提出求償1元象徵性懲罰林老師。

    被告出庭喊冤，強調從未暗指或明指2人有何關係，也未提及女老師有何複雜關係，相關留言送交校內申訴處理委員會調查後，認定並非性騷擾言行，法官認定被告留言，若以第三人角度而論，充其量是被告基於個人遐想，所做的膚淺言論，不至於貶損外界對王老師的個人評價，反而自貶被告在其他人的地位，故判定沒有侵害女老師的名譽權。

    此外，因林男未涉及竊錄、偷拍等不法侵害，訊息內容僅於群組內回覆的訊息，並未揭露王女的個資，法官最後判決女老師敗訴，仍可上訴。

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