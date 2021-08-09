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    首頁　>　高雄市

    王國材高雄明霸克露橋勘災 要求以最快施工方式搶通

    交通部長王國材今天前往高雄桃源明霸克露橋勘災，要求公路總局採兩端同時施工及增加施工機具人力，以最快施工方式儘速搶通。（公路總局提供）

    交通部長王國材今天前往高雄桃源明霸克露橋勘災，要求公路總局採兩端同時施工及增加施工機具人力，以最快施工方式儘速搶通。（公路總局提供）

    2021/08/09 17:06

    〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄7日超大豪雨，導致桃源山區玉穗溪爆發土石流沖毀明霸克露橋，造成復興、拉芙蘭、梅山等三里對外交通中斷形同孤島，交通部長王國材今天上午前往勘災，他要求公路總局採兩端同時施工及增加施工機具人力，以最快施工方式儘速搶通。

    王國材今天上午10點多，先前往六龜寶來聽取公路總局甲仙工務段長陳正偉簡報南橫公路災害及搶救情形，隨後與政次陳彥伯、立委邱議瑩等人驅車直奔明霸克露橋斷橋處，實地勘察土石流災區搶修進度。

    公路總局甲仙工務段表示，高雄山區受盧碧颱風及0807西南氣流所帶來的超大豪雨影響，桃源山區8天已累積降下超過2200毫米的驚人雨量，已超過高雄市年平均雨量，尤其7日單日急降雨更逾700毫米，造成桃源山區土石含水量飽和，土石鬆動造成土石流、坍方等災害。

    經公路總局利用無人機（UAV）空拍玉穗溪土石流災情，確認台20線94公里明霸克露橋斷橋災情最為嚴重，明霸克露橋屬莫拉克中期提升鋼便橋，因玉穗溪爆發土石流，上游初估約百萬立方的土石流沖刷而下，造成玉穗溪口土石淤高約15公尺，也導致橋梁A1~P2橋梁二跨85公尺橋面遭沖毀，及300多米引道遭土石流掩埋，其餘橋梁610公尺尚屬安全。

    公路總局初步評估將分短中長期修復該路段，短期以打設450公尺河床便道後銜接原鋼便橋，初估至少需16~20天，中期橋梁修復預定明年4月30日完工，至於長期永久路廊方案將等水文地質穩定後再啟動。

    遭玉穗溪土石流沖毀的明霸克露橋，公路總局短期以打設450公尺河床便道後銜接原鋼便橋修復，初估至少需16~20天。（公路總局提供）

    遭玉穗溪土石流沖毀的明霸克露橋，公路總局短期以打設450公尺河床便道後銜接原鋼便橋修復，初估至少需16~20天。（公路總局提供）

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