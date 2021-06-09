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    首頁　>　高雄市

    高雄綠園道6月底完成

    綠園道鳳山段打造鳳山舊城剪影意象。（記者陳文嬋攝）

    綠園道鳳山段打造鳳山舊城剪影意象。（記者陳文嬋攝）

    2021/06/09 23:49

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市打造15.37公里綠園道，以左營段保留歷史文物豐富，保留日治時期的島式月台、雙城廣場及古道，鳳山段營造舊城剪影，串聯砲台、曹公圳，整體工程預計6月底完成。

    市府推動綠園道工程，總經費約43億元，全長15.37公里，總面積71公頃，分為左營、高雄、鳳山3段施作，目前進入收尾階段。

    以左營段歷史文物最豐富，保留日治時期建置的島式月台，具有以鐵軌搭接而成的鐵製棚架，迄今已逾百年歷史，但因牴觸新莊一路開通，水利局以遷移復舊方式進行保留。

    施工團隊移置鐵製棚架，島式月台保留日治時期咾咕石牆，以及部分黃色砂質面層，重新修繕整建，提供民眾休憩。並將原本鐵道重新鋪設於綠地，利用部分月台的咾咕石基座，改造成特色座椅，形塑舊鐵道意象。

    此外，雙城古道為清朝鳳山縣舊城與新城之間往來道路，由東門路至此被鐵路所截斷，水利局利用簡樸石板步道，呈現過去古道遺址，雙城廣場位於古道旁，利用地形與坡道形成眺望平台，夜晚打燈形成光廊。

    值得一提的是，綠園道鳳山段營造鳳山舊城剪影意象，打造阿兵哥公仔等，串聯砲台、曹公圳等特色景點，也將於高速公路下進行彩繪，成為「苓雅迷迷村」的延伸，融入全國首座大型藝術壁畫社區。

    綠園道鳳山段打造鳳山舊城剪影意象。（記者陳文嬋攝）

    綠園道鳳山段打造鳳山舊城剪影意象。（記者陳文嬋攝）

    綠園道左營段島式月台。（記者陳文嬋攝）

    綠園道左營段島式月台。（記者陳文嬋攝）

    原本的鐵道重新鋪設在綠地中，利用部分月台的咾咕石基座，改造成特色座椅，形塑舊鐵道意象。（記者陳文嬋攝）

    原本的鐵道重新鋪設在綠地中，利用部分月台的咾咕石基座，改造成特色座椅，形塑舊鐵道意象。（記者陳文嬋攝）

    綠園道左營段雙城廣場。（記者陳文嬋攝）

    綠園道左營段雙城廣場。（記者陳文嬋攝）

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