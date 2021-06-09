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    527天的戰役！陳其邁感謝醫護「最美麗的背影」

    527天的戰役，高雄市長陳其邁感謝醫護人員「最美麗的背影」。（擷取自陳其邁臉書）

    527天的戰役，高雄市長陳其邁感謝醫護人員「最美麗的背影」。（擷取自陳其邁臉書）

    2021/06/09 21:30

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕台灣從2019年12月31日，實施武漢直航入境班機登機檢疫至今，已經527個日子，有一群人堅持不懈。高雄市長陳其邁有感而發，今晚透過臉書，感謝醫護人員，並貼出一張醫護背後溼透「最美麗的背影」照片。

    陳其邁指出，527天的戰役很漫長，但有一群人堅持不懈著，這之間的每一天、每一刻，醫護人員都為抗疫奮戰。不分季節，防護衣、口罩，穿了又脫，脫了又穿；濕了又乾，乾了又濕。皮膚上的壓痕和汗水，都是光榮的印記。

    他說，到目前為止，高雄市有2800位熱血醫護，報名接種大隊，為大量疫苗接種工作超前部署，四大醫學中心、及高雄縣市醫師公會，今天也聯名對第一線醫護同仁表示感謝。

    陳其邁並舉高醫院長鍾飲文等醫界大老所寫的「決戰社區-基層診所是防疫之眼」，文中強調當前疫情未歇，仍處「高原期」，相較其他縣市，高雄市醫界配合市府指揮中心，攜手守住第一線，每位醫護人員都承受了極高風險及壓力，誠摯感謝醫護不畏辛勞、堅守崗位，對國內防疫工作的推動，無疑是一大助益。

    陳其邁說，當醫護朋友回到家，還擔心是否會將病毒帶給家人，戰戰兢兢。因此高市府和在地業者合作，為醫護準備免費的「挺醫護溫馨休息棧」，讓醫護可以有休息喘氣的所在，努力讓辛苦的他們，沒有後顧之憂。

    陳其邁並貼出一張大同醫院醫護人員背後溼透的照片，感謝「最美麗的背影」。

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