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    首頁　>　高雄市

    高雄被讚大都會區防疫最佳 陳其邁：不能掉以輕心

    高雄市長陳其邁指出，和武漢肺炎的戰爭還有一段很長的時間，需要民眾彼此配合、不能掉以輕心。（高雄市政府提供）

    高雄市長陳其邁指出，和武漢肺炎的戰爭還有一段很長的時間，需要民眾彼此配合、不能掉以輕心。（高雄市政府提供）

    2021/06/09 19:17

    〔記者許麗娟／高雄報導〕台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙今天（9日）舉行武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫科學線上直播，解析台灣本土疫情現況，並指目前大都會區以高雄發生率低、表現最佳，高雄市長陳其邁今在防疫記者會被問及看法，陳其邁說，就是戰戰兢兢把防疫工作做好，但目前還不能掉以輕心。

    陳秀熙指出，從每10萬人確診發生率來看，除了雙北市較高，其他縣市疫情都已受控制，雙北疫情也未持續升溫，顯示國家3級警戒有發揮效果，且透過快篩找到隱形傳染者，搭配NPI（非藥物介入）措施相輔相成，有效阻斷社區傳播，大都會區又以高雄發生率低、表現最佳。

    陳其邁表示，還是要戰戰兢兢把每一個防疫的動作做好，病毒的傳播、南北的移動到高雄整體社區的防護，每一步都要依照SOP按部就班做到位，有所不足就要有其他人補位，像在社區施打疫苗部分，在很短時間內就募集了2800名醫護志願投入，很讓人感動，在社區監測、疫調也做得很徹底。

    陳其邁說，從去年開始，高雄市就對新的移工進行居家隔離14＋3天，即入境後居家隔離14天、採檢，再加3天居家隔離，而且一律住防疫旅館進行17天的隔離，這樣到工作場域也相對安全。

    陳其邁補充說明，高雄市居家隔離者也都規定住防疫旅館，近期很多都是在居家隔離期間發病，因為大範圍送去防疫旅館隔離，可降低與家人、社區接觸的風險，加上5月15日加嚴要求外出戴口罩，以及之後的市場分流措施等，目前為止才能守住社區，但與武漢肺炎還要戰爭一段很長的時間，尤其英國變種病毒非常狡滑，高雄要守得住，需要民眾彼此配合，不能掉以輕心。

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