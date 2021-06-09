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    北市爆診所偷打疫苗！台灣基進批：市長狀況外 難怪防疫一團亂

    台灣基進新聞部主任張博洋。（資料照）

    台灣基進新聞部主任張博洋。（資料照）

    2021/06/09 18:16

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕台北市好心肝診所遭爆偷打疫苗，北市議員還挖出北市府說法不一的情形。對此，台灣基進批說「市長、局長狀況外，難怪防疫一團亂！」連施打疫苗的基本功造冊都沒做，真是笑死人。

    台灣基進高雄黨部指出，昨晚，民眾爆料台北某診所外出現大量民眾漏夜排隊，聲稱拿健保卡就能夠打疫苗！北市衛生局長黃世傑的說法是：「不會將疫苗配發至診所，衛生局造冊對象皆須至指定醫院施打」，想極力澄清沒這回事。

    結果，今天北市副市長黃珊珊卻說：「的確有分發相關的疫苗到合約診所去，也是依照相關規定，希望能夠施打在1至3類相關防疫人員。」直接推翻自家衛生局長的說法。

    台灣基進批說，「台北亂打疫苗事件」太荒謬！很明顯的，對於診所打武漢肺炎疫苗，北市衛生局長跟副市長的說法前後不一，證明台北市府連說謊都效率低落，過了一夜，連招都沒有套好！

    台灣基進強調，黃珊珊說希望能夠施打在1至3類相關防疫人員，但現在施打對象已經清楚的就是1至3類人員，哪有什麼希望，就是必須！這句話坐實了「台北的防疫無能，柯文哲還有臉每天在記者會上說自己是務實治理，連施打疫苗的基本功造冊都沒做，真是笑死人！」

    台灣基進批說「市長、局長狀況外，難怪防疫一團亂」，從這個診所亂打疫苗事件中，可以看到柯文哲防疫失敗，先是疫苗施打效率低落，搞到快過期還沒打完，前一天在記者會上放話，明天前會通通打完，結果是這樣的打法，根本沒有打在需要的前線醫護上。

    台灣基進指出，台北因案例數多、醫療能量不足，而下放到診所施打疫苗，但連基本名單都沒有給診所，放任底下胡搞瞎搞，身為主管機關根本就是失職！「柯文哲最自豪的SOP完全失靈，連基本的按照類別順序施打都做不好，柯P的SOP，現在應該要改成STOP，不會做就不要亂做，馬上停止你愚蠢、自大、無能，整天甩鍋中央的行為！」

    台灣基進新聞部主任張博洋則認為，北市府把疫苗分配爭議，推給衛生局的股長，這樣北市府造冊亂七八糟、疫苗管控出包的事，就不會算在市長頭上了，這招真的是高明啊！

    張博洋質疑，根據報導，該診所在6月7日向北市府要了15瓶疫苗，接著6月8日再要100瓶，衛生局的股長竟如數供給，這位「全台權力最大的股長」，到底是他膽大包天，要多少給多少？還是高層授意？

    張博洋說，疫情沒降溫，台北市重災區卻不斷因為疫苗施打的混亂，躍上新聞版面，就可以知道，為何柯文哲天天把焦點放在責怪中央買疫苗的事情。

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