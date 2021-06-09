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    首頁　>　高雄市

    近日大雨 林欽榮視察仁武後勁溪及澄觀路1588巷排水整治

    副市長林欽榮今視察排水整治工程。（市府提供）

    副市長林欽榮今視察排水整治工程。（市府提供）

    2021/06/09 17:34

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕梅雨鋒面帶來豐沛雨量，副市長林欽榮連日視察各區排水工程，今率領水利局團隊至仁武區後勁溪台塑段以及澄觀路1588巷，視察各項排水整治工程，並指示汛期間河道施工要注意人員安全，工程如期如質完工，改善後勁溪沿岸淹水問題。

    水利局表示，曹公新圳為後勁溪上游重要支流，排水路流經仁武人口都會區，過去多次豪雨使曹公新圳水位高漲及溢堤，造成許多區域淹水。

    水利局為解決淹水問題，自108年起陸續推動後勁溪瓶頸段改善計畫，改善長度約1.2公里，總經費約14億元，目前各項工程進行中，包含跨越後勁溪交通部高速公路局中山高速公路橋改建6.5億等，為縮短整治期程，水利局將邀請該局一同研商趕工對策，期望能提早完工。

    至於澄觀路1588巷地勢低窪積水，水利局設置抽水機改善，預計今年11月完工，所幸已完成曹公新圳護岸加高，且後勁溪排水已將部分瓶頸打通，這波大豪雨展現治水成效。

    副市長林欽榮期勉水利局加速推動各項整治工程，並於汛期間落實防汛整備工作，確保各項防洪設施及抽水站正常運作，讓沿線居民可以擺脫過去淹水困擾。

    此外，正值防疫期間，副市長林欽榮也特別叮嚀水利局清查各工區是否有聘用移工，並依防疫相關規定落實辦理。

    副市長林欽榮今視察排水整治工程。（市府提供）

    副市長林欽榮今視察排水整治工程。（市府提供）

    副市長林欽榮今視察排水整治工程。（市府提供）

    副市長林欽榮今視察排水整治工程。（市府提供）

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