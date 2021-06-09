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    首頁　>　高雄市

    三線二星警政監也打疫苗 高市警局：需投入第一線的都列冊

    高市警局近4000名官警施打疫苗，三線二星警政監投入第一線，屬於高風險群，列冊增加施打對象，避免成為防疫破口。（記者黃良傑攝）

    高市警局近4000名官警施打疫苗，三線二星警政監投入第一線，屬於高風險群，列冊增加施打對象，避免成為防疫破口。（記者黃良傑攝）

    2021/06/09 16:43

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市警局列册施打武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，有三線二星的高階警政監也列名其中，有基層員警質疑應由第一線員警先打；市警局強調，警政監必須前進第一線，實地督核防疫業務，屬於高風險群列冊排隊施打，並非插隊搶打疫苗，另還增加外事、鑑識官警25人，共計30人是專案提報市府增列，列冊且不佔原施打疫苗的名冊。

    市警局統計配合市府執行疫調與防疫稽查工作，增加第一線同仁防疫抗體，4月份鼓勵志願施打AZ疫苗共有417人，5月對執行高密度接觸疫調同仁造冊施打共1338人，上週獲市府優先分配疫苗接種名額，再增加2100人，行政科謹愼規劃施打順序，並造冊分配施打。

    行政科規劃外勤派出所員警1981人、交通分隊員警119人，目前警察局施打總數為3855人，均以執行防疫相關任務人員為優先對象，迄今，第一線派出所員警除無意願施打者外，皆已施打完畢，另少數列冊員警暫不願施打部分，由各分局列入與偵查隊、警備隊同仁再一起施打。

    由於北部曾傳出高階警官搶打基層配額的疫苗，引發爭議與討論，高市警局規劃先後順序特別謹慎，兼顧急迫性和公平性，因考量外事、鑑識與督慰勤官警，以及5位督導第一線防疫工作的三線二星警政監，屬高風險群，有增列施打的必要性，市警局額外提報市府請求增列30個名額，外事11人、鑑識14人與警政監5人，已於6月4日施打，強調並無未列冊也施打疫苗情事，歷經2波施打，全市7千名官警，已近4千人完成注射疫苗，警方期待6月15日警察節前能全數施打完畢。

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    高市警局近4000名官警施打疫苗，三線二星警政監投入第一線，屬於高風險群，列冊增加施打對象，避免成為防疫破口。（記者黃良傑攝）

    高市警局近4000名官警施打疫苗，三線二星警政監投入第一線，屬於高風險群，列冊增加施打對象，避免成為防疫破口。（記者黃良傑攝）

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