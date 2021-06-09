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    首頁　>　高雄市

    藍委要政府向日本買疫苗現貨 台灣基進酸：把疫苗當網購、棄單又搶單

    日本送給台灣的AZ疫苗，日前由日本航空運送來台。（資料照）

    日本送給台灣的AZ疫苗，日前由日本航空運送來台。（資料照）

    2021/06/09 14:01

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨立委洪孟楷今天在立法院質詢衛福部長陳時中時，主張「日本還有1.2億劑的AZ疫苗存貨，我方可以考慮用還沒付出去的費用，轉向日本洽購現貨」，對此，台灣基進新聞部副主任陳子瑜酸說：「把疫苗當成是網購，隨時可以到超商退換貨嗎？」棄單又搶單，會同時敗壞台日兩國名聲。

    對於洪孟楷今天的質詢說詞，陳子瑜酸說：「洪孟楷是在超方便的台灣生活久了，把疫苗當成是網購，隨時可以到超商退換貨嗎？」

    陳子瑜表示，現在全球都面臨疫苗荒，歐盟、加拿大都還在等出貨，台灣好不容易透過世界衛生組織主導的COVAX機制，訂到一定數量的疫苗。如果按照洪孟楷的意見棄單，豈不是前功盡棄？

    陳子瑜說，日本首相菅義偉已經在6月2日宣布，要將AZ根據合約，在今年第一季提供給日本的3000萬劑疫苗份量，規劃透過COVAX機制，捐贈給其他更有需要地區跟國家。

    他指出，日本剩下還沒生產的9000萬劑，將由日本國內藥廠製造，目前當地有主張作為儲備用途的聲音。但洪孟楷的意思，是要台灣拿錢去搶單，逼日本破壞原本的規劃，把現階段原本要提供給其他更有需要的國家的疫苗，變成台灣的貨？

    陳子瑜批說：「洪孟楷的要求，跟那種有錢就是大爺的暴發戶心態有什麼差別？」如果台灣政府真的按照洪孟楷的主張去做，一向重視承諾的日本，還有全世界其他國家，會怎麼看台灣這種攔路搶劫的行為？難怪陳時中部長會激動的說「這不是開玩笑嗎？」

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