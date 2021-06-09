桂林國小畢業生製作手工書 記錄小學6年酸甜苦辣

桂林國小讓畢業生完成自己的手工書，記錄小學6年的酸甜苦辣。（圖由桂林國小提供）

2021/06/09 11:47

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市桂林國小今年的畢業典禮很另類，學校讓畢業生完成自己的手工書，記錄小學6年的酸甜苦辣；有畢業生記錄愛上閱讀的故事，也有人介紹知己好友，還有家長為手工書寫序，鼓勵孩子面對突如其來的變化，正是學習的好機會，「爸媽一直都在，也一直愛你給你支持」。

畢業班老師余美玉表示，為讓學生在畢業時，留下專屬於自己的畢業回憶錄，這學期開始，就帶著學生進行手工書的規畫、製作。沒想到因疫情停課，差點讓手工書以「廢墟」收場。

余美玉說，所幸在教室學生座位區、桌墊下、雜物櫃，找出未完成手材料，打包後請家長帶回家，再利用師生線上教學的時間，一步一步指導學生完成手工書的製作。

畢業生連葦琳在「關於我」的章節，寫下了成長的軌跡，柯嘉綸則記錄自己慢慢愛上閱讀的故事。畢業生王弈閎的家長李佳諭，在家長序裡表示，「人生難免有些意外，沒有畢業典禮的畢業證書，也是難得的體驗」。

桂林國小校長杜昌霖表示，嚴峻疫情改變老師的教學方式與學生的學習模式，透過手工書一篇篇的回憶，讓孩子想起每個階段的美好，也記錄6年的精采，這段「停課不停學」日子，雖然病毒拉開大家的距離，却也讓彼此的心更靠近。

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桂林國小畢業生，利用停課期間，完成自己的手工書，記錄小學6年的酸甜苦辣。（圖由桂林國小提供）

桂林國小讓畢業生完成自己的手工書，記錄小學6年的酸甜苦辣。（圖由桂林國小提供）

桂林國小畢業生完成自己的手工書，記錄小學6年的回憶。（圖由桂林國小提供）

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